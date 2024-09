Vitor Roque sofre lesão no tornozelo e desfalca Real Betis no Campeonato Espanhol

O atacante Vitor Roque irá desfalcar o Real Betis no próximo jogo do Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), diante do Las Palmas, no Gran Canaria Stadium. O brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, não treinou com os companheiros e ficou fora da lista de relacionados para o confronto.

Vitor sente desconforto na região desde a derrota de sua equipe para o Mallorca por 2 a 1, na última segunda, no Estádio Benito Villamarín. Dessa forma, ele irá realizar exames médicos para conhecer a gravidade da contusão.

"Ele levou uma forte pancada no tornozelo no último jogo, ontem já sentiu mais dores e estão examinando que lesão é", declarou o técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, em coletiva de imprensa nesta quarta.

"Veremos a situação de Vitor Roque depois dos exames, não posso dar uma opinião agora porque não sabemos a gravidade ou o tipo de entorse de tornozelo que ele tem", completou.

Emprestado ao Betis pelo Barcelona, o atacante soma quatro jogos em seu clube atual, com um gol marcado. Porém, foi bastante criticado na última partida pelas oportunidades perdidas. Apesar disso, Pellegrini segue com confiança no potencial de Roque.

"Trouxemos o Vitor Roque sabendo que ele tem 19 anos, um jogador em formação que está em falta, não pela idade, mas porque tem um potencial futuro importante. Talvez ele tenha perdido muitos gols, se tivesse marcado, a posição na tabela seria diferente, mas talvez o Vitor Roque não estivesse aqui se não tivesse perdido gols", afirmou o treinador.

"Ele é um jogador em formação que esperamos que tenha um grande futuro e está demonstrando isso com seu comprometimento. Muitos outros atacantes passam por momentos em que não conseguem fazer gols e depois conseguem. Primeiro, é preciso gerar oportunidades e ele as está gerando, depois tem de ser capaz de convertê-las", finalizou.