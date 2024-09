Manchester United tropeça na estreia e fica no empate com o Twente pela Liga Europa

O Manchester United tropeçou nesta quarta-feira e não conseguiu vencer o Twente em sua estreia pela Liga Europa, em Old Trafford. A partida, que terminou em empate por 1 a 1, contou com Eriksen marcando para os mandantes e Sam Lammers para os visitantes.

Com o empate, as duas equipes somam um ponto na tabela da Liga Europa. Enquanto o United é o provisório oitavo colocado, o Twente ficou com a sétima posição ao fim do primeiro dia de competição.

O Manchester United volta a campo no domingo para enfrentar o Tottenham às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela sexta rodada da Premier League. Já o Twente recebe o NAC Breda no mesmo dia, no Estádio De Grolsch Veste, às 9h30, pela sétima rodada do Holandês.

O primeiro gol do jogo saiu aos 35 minutos. Após um bate e rebate dentro da área, Dalot ajeitou para Eriksen mandar uma bomba do lado direito do gol, sem chances para o goleiro.

O final do primeiro tempo e o começo do segundo foram marcados por grande domínio do United, que falhou em converter suas chances para ampliar a vantagem.

Aproveitando um vacilo de Eriksen, aos 23 da segunda etapa, Sam Lammers roubou a bola do dinamarquês e saiu frente a frente com Onana. O holandês conduziu e bateu forte no canto do goleiro, com o pé esquerdo.

Aos 47 minutos, o goleiro do Twente, Unnerstall, destaque da partida, precisou se esforçar para evitar um gol contra do companheiro Besselink. As intervenções do goleiro, inspirado, garantiram o ponto dos holandeses fora de casa.

Confira os outros resultados do dia na Liga Europa

AZ 3 x 2 Elfsborg

Bodo/Glimt 3 x 2 Porto

Dinamo de Kiev 0 x 3 Lazio

Midtjylland 1 x 1 Hoffenheim

Galatasaray 3 x 1 PAOK

Ludogorets 0 x 2 Slava Praga

Nice 1 x 1 Real Sociedad

Anderlecht 2 x 1 Ferencváros