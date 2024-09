'Rei do x1' acerta com time de SP e vai jogar Copinha 2025: 'Nem imaginava'

O influenciador Isaac Xavier, considerado um dos destaques da modalidade "x1", vai disputar a Copinha de 2025.

O que aconteceu

O jovem de 19 anos acertou com o EC São Bernardo, time que representará a cidade no torneio de juniores a partir de janeiro. O contrato vai até o fim da Copinha e tem opção de extensão.

Isaac já conheceu as instalações do novo clube e, na última terça (24), passou por avaliações físicas. O influenciador deve iniciar os treinos nos próximos dias.

O carioca tem 3 milhões de seguidores e ganhou a fama de "rei do x1", modalidade que vem ganhando espaço e que é disputada no um contra um — cada atleta conta com um goleiro.

Ele falou ao UOL sobre a novidade e garante: vai conciliar sua rotina de treinos com seu trabalho como influenciador.

O que ele falou?

Influenciador-jogador. "Vou conciliar minha carreira de atleta e influenciador tranquilamente. Vou saber dividir o tempo certo. Não vou deixar de ir para meus eventos e jogar meus x1, mas também não vou deixar de treinar para fazer uma Copinha boa."

Futebol desde cedo. "Minhas primeiras lembranças no futebol são de quando eu era pequeno. Quando eu tinha cinco ou seis anos, meu cunhado já me levava para jogar bola. Joguei futsal e já fiz teste no Fluminense, no Nova Iguaçu, no América-MG, no Flamengo e no Madureira, mas nunca cheguei a me firmar em clube de campo."

Destaque. "O x1 entrou na minha vida em janeiro. Foi quando desafiei um outro influenciador, o Kadu [Goat]. O ápice da minha carreira, aliás, foi neste jogo [vitória por 5 a 3]."

Adaptação. "Não há muita dificuldade de adaptação do profissional para o x1 porque ambos exigem muito do físico e joguei bola minha vida toda. Sobre posição, prefiro jogar como ponta-esquerda ou meia-atacante, mas jogo onde o treinador achar melhor."

Mudança de vida. "No ano passado, nem imaginava estar na situação que estou hoje. Meu maior sonho é dar uma casa para minha mãe e para o meu pai, mas também quero me tornar jogador profissional."