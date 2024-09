Ex-Corinthians, Rodrigo Varanda se aposenta aos 21 anos: 'Cuidar da saúde'

Rodrigo Varanda, atacante revelado pelo Corinthians e de apenas 21 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol. O América-MG, sua última equipe, confirmou a rescisão do contrato em comum acordo. O atleta justificou sua atitude dizendo que irá cuidar de sua saúde mental.

"Vou falar que a decisão de parar foi toda minha. Vou cuidar da minha saúde mental, cuidar dos meus filhos. Sei que é difícil para muitas pessoas, para os meus empresários, o Fernando e o Guilherme, enfim, todos do elenco, todos os clubes que eu trabalhei também. Sei que é difícil para todo mundo. Todo mundo acreditava no meu potencial", começou Rodrigo Varanda, em suas redes sociais.

"É difícil para mim também, para meus familiares, mas eu resolvi tirar um tempo para mim. Só eu sei pelo que eu passo, de verdade, ninguém sabe, só eu sei. É isso, vou tirar um tempo para mim, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, mais perto dele. Deus abençoe a vida de cada um e obrigado por todo mundo que estiveram ao meu lado nessa correria. Vida que segue", finalizou o jogador revelado pelo Timão em 2020.

Rodrigo Varanda tinha contrato com o Coelho até o final de 2026, após o clube adquirir seus direitos em negociação com o Corinthians. Depois, foi emprestado ao Santa Clara, do futebol de Portugal. Porém, a última partida do jogador aconteceu em março, ainda pelo time de Minas Gerais, na ida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG.

Além de Corinthians e América-MG, Rodrigo Varanda acumulou, em sua carreira, passagens por equipes como Chapecoense, Santa Clara (POR) e Akritas Chlorakas (Chipre).

O América-MG anunciou a rescisão e desejou "sucesso ao jogador na sequência da carreira."