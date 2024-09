Corinthians só joga menos que Palmeiras e Botafogo neste momento, diz Casão

O Corinthians só está jogando menos bola que Botafogo e Palmeiras, afirmou o colunista Walter Casagrande, no UOL News Esporte desta quarta-feira (25). Ontem, na Neo Química Arena, o Timão voltou a vencer o Fortaleza e avançou à semifinal da Sul-Americana.

'Corinthians só joga menos que Palmeiras e Botafogo': "O Corinthians só joga menos nesse momento que Palmeiras e Botafogo. Dos outros 17, ele consegue jogar contra qualquer um, em qualquer campo, pela bola que está jogando nesse momento".

'Corinthians contratou um batalhão de jogadores': "O Corinthians conseguiu arrumar um time, o Ramón Díaz conseguiu arrumar um time que entrosou, deu liga, ficou mais agressivo, mais criativo e ganhou peso. Tudo bem, mas quanto teve que gastar, quantos erros cometeu desde janeiro, que a conta vai chegar só depois? O Corinthians contratou um batalhão de jogadores, aí de repente o Ramón Díaz foi tentando, mexendo ali, mexendo aqui, então as coisas foram muito caras para o Corinthians chegar a esse ponto agora na Sul-Americana, com grande possibilidade de chegar em duas finais. Pode ser campeão de um torneio, mas no Brasileiro a coisa ainda está pesada".

