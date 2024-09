São Paulo x Botafogo: confira informações e prováveis escalações da partida decisiva pela Libertadores

Mais um semifinalista da Copa Libertadores 2024 será conhecido nesta semana. São Paulo e Botafogo se enfrentam no jogo de volta das quartas de final do torneio nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

O confronto de ida entre Botafogo e São Paulo, disputado no Nilton Santos, terminou em um empate sem gols. O Glorioso pressionou o Tricolor até o fim dos 90 minutos, mas não conseguiu furar a defesa são-paulina. Dessa forma, a decisão ficou para o duelo na capital paulista.

Assim, quem vencer o embate desta quarta-feira avançará às semifinais da Libertadores. Em caso de uma nova igualdade no placar, a decisão ficará para os pênaltis.

O São Paulo vive um momento de instabilidade na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe vem de uma derrota para o Internacional, por 3 a 1, no Morumbis. Na ocasião, porém, o técnico Luis Zubeldía optou por poupar seus principais titulares já de olho no jogo contra o Botafogo, e mandou a campo um time misto.

A tendência, então, é que o Tricolor venha com "força máxima" diante do Alvinegro carioca, uma vez que não terá nenhum jogador suspenso. Os desfalques seguem sendo os atletas lesionados, como Alisson, Pablo Maia e Patryck.

Em contrapartida, Liziero retornou de lesão no jogo contra o Internacional e deve ficar disponível no banco de reservas. Por outro lado, o atacante Ferreira, que treinou no gramado na última semana como parte do cronograma de recuperação, aparece como dúvida.

Do outro lado, no último sábado, o Botafogo derrotou o Fluminense no clássico carioca e se manteve na liderança da Série A, com 56 pontos. O Fogão, assim, chega com confiança para o confronto no Morumbis.

Atual treinador do Botafogo, o português Artur Jorge disse que espera um embate mais equilibrado dessa vez, uma vez que o Glorioso foi superior no jogo de ida.

"Acredito que continuamos tendo uma eliminatória complicada e um rival qualificado. Creio que o São Paulo pense o mesmo. Vamos ter que ser mais eficientes do que na ida se quisermos a classificação", afirmou o comandante.

O treinador terá os mesmos cinco desfalques do jogo de ida. Rafael, Eduardo, Cuiabano, Júnior Santos e Jeffinho seguem em recuperação de suas respectivas lesões. Em compensação, Marlon Freitas, que esteve suspenso contra o Fluminense no fim de semana, fica à disposição.

Darío Herrera, da Argentina, será o responsável por apitar o jogo, auxiliado pelos compatriotas Ezequiel Brailovsky e Cristián Navarro. Mauro Vigliano, também argentino, comandará o VAR.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X BOTAFOGO

Data: 25 de setembro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Darío Herrera (ARG)



Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Cristián Navarro (ARG)



VAR: Mauro Vigliano (ARG)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía

BOTAFOGO: Jhon; Vitinho, Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino.



Técnico: Artur Jorge