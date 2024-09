Apostas na mira: Luiz Henrique recebeu Pix de parentes de Lucas Paquetá

Familiares do meia Lucas Paquetá, do West Ham (ING), fizeram duas transferências, totalizando R$ 40 mil, para o atacante Luiz Henrique, do Botafogo.

O UOL teve acesso aos comprovantes das transferências e as confirmou também com pessoas envolvidas na operação, entre elas um tio de Paquetá.

Luiz Henrique é citado na investigação sobre manipulação de resultados em que Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos para favorecer apostas esportivas.

Esse processo é sigiloso e conduzido pela FA, a federação inglesa de futebol.

A investigação da entidade inglesa desconhecia os pagamentos de familiares do meia do West Ham ao atacante do Botafogo.

As transações ocorreram dias após Luiz Henrique receber cartões amarelos quando ainda defendia o Bétis, da Espanha, no início de 2023.

O tio de Paquetá, Bruno Tolentino, admite que já ganhou dinheiro por apostas em pelo menos um dos jogos disputados por Luiz Henrique.

Bruno é o autor de uma das transferências.

Luiz Henrique na época do Bétis: atuações suspeitas Imagem: Ricar Larreina/Getty

Os familiares do jogador do West Ham também apostaram que o próprio meia tomaria cartões em jogos.

Essa informação consta em relatório que faz parte da investigação da FA e foi admitida ao UOL pelo tio de Paquetá.

La Liga e a RFEF, a Federação Espanhola, responsáveis pelo futebol espanhol, não abriram procedimentos disciplinares contra Luiz Henrique.

A reportagem procurou a RFEF por duas semanas para saber os motivos da decisão, mas não obteve retorno.

O Bétis informou ao UOL que Luiz Henrique negou as acusações. Baseado na presunção de inocência, o clube apoiou o jogador.

O clube afirma também que consultou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a RFEF e ouviu que não havia inquérito aberto.

O Botafogo cita um certificado da federação espanhola e diz que "não há investigação ou pendência jurídica desta natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique". Você pode ler a nota completa do clube aqui.

Junior Mendonza, empresário de Luiz Henrique, negou envolvimento do jogador: "O atacante Luiz Henrique já prestou os seus devidos esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos responsáveis. Inclusive, o caso já foi investigado e arquivado pela Federação Espanhola", falou à reportagem. "O tema vir à tona num momento tão decisivo para o Botafogo e, na semana de convocação para seleção brasileira, nos causou surpresa e estranheza, visto que o jogador não é objeto de investigação ou procedimento por violações desta natureza", completou.

A assessoria de imprensa de Paquetá disse que o jogador não comentaria.

Em março, em entrevista coletiva pela seleção, o meia disse que não falaria mais sobre o caso porque a investigação é sigilosa.

Os familiares do meio-campista negam participação no suposto esquema de uso da informação privilegiada e combinação de cartões amarelos para ganhar dinheiro com apostas em jogos de futebol.

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham: na mira de investigação Imagem: Ryan Pierse/Getty Images

As transferências

Em janeiro e fevereiro de 2023, Luiz Henrique recebeu via Pix transferências de R$ 10 mil e de R$ 30 mil em sua conta no Nubank. Ele jogava pelo Bétis.

O dinheiro veio das contas de Bruno Tolentino e de seu filho Yan Tolentino. Eles são tio e primo de Lucas Paquetá.

Os comprovantes obtidos pelo UOL mostram dados pessoais de Luiz Henrique, como nome completo e uma chave Pix criada a partir do email que contém seu apelido de infância.

Bruno Tolentino confirmou à reportagem a veracidade dos depósitos.

Ele alega que a quantia era para pagar um empréstimo e não tem relação com apostas esportivas.

Foi um dinheiro que estava devendo a ele e eu paguei. Foi um acordo da gente mesmo. Como eu posso falar? um dinheiro que estava devendo e ele tinha emprestado. A gente ficou de devolver e devolveu. Quando eu tive dinheiro para pagar, paguei.

Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, sobre as transferências para Luiz Henrique

Segundo Bruno, o depósito feito por Yan também se trata de pagamento de dívida.

O primeiro pagamento (R$ 10 mil) foi feito da conta de Yan em 30 de janeiro de 2023. O segundo (R$ 30 mil), saiu da conta de Bruno em 6 de fevereiro do mesmo ano.

Os jogos dos cartões

As transferências ocorreram dias após Luiz Henrique levar cartões amarelos em partidas pelo Campeonato Espanhol.

O atacante foi advertido no dia 28 de janeiro em vitória por 1 a 0 contra o Getafe.

Em 4 de fevereiro, ele levou cartão na derrota por 4 a 3 contra o Celta, em que esteve em campo por 11 minutos.

Os dois lances foram parecidos: faltas no campo de defesa do Bétis, em jogadas nas quais Luiz Henrique ajudava na marcação.

Em ambos os casos, o jogador atingiu os rivais com a perna esquerda, e a força das entradas causou indignação nos adversários.

Contra o Getafe, o brasileiro derrubou Carles Aleñá, que conduzia a bola no meio-campo.

Diante do Celta, a falta foi no argentino Franco Cervi, no lado esquerdo do ataque adversário, quando o rival conduziu a bola para trás.

Luiz Henrique reclamou timidamente da arbitragem nos dois lances.

O jogo que levantou suspeitas, no entanto, foi outro: contra o Villarreal, em 12 de março, quando o atacante também levou cartão amarelo.

Na súmula, o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias relata que mostrou o cartão porque o jogador "ignorou uma indicação da arbitragem".

A advertência aconteceu logo após a anulação de um gol do Villarreal.

A Mediapro, que produz e gera as imagens de La Liga, afirmou ao UOL não ter imagens do lance.

Luiz Henrique comemora gol em Botafogo x Atlético-MG, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Investigação inglesa de olho

O UOL apurou que Bruno e Yan Tolentino estão em uma lista de 70 a 80 apostadores considerados suspeitos pela investigação da Federação Inglesa sobre Paquetá.

As apostas em volume acima do normal foram feitas em quatro jogos do meia do West Ham.

Luiz Henrique é citado em um relatório específico da empresa de monitoramento de apostas, que indica um volume anormal de apostas em cartões amarelos no jogo Bétis x Villarreal.

As apostas suspeitas ocorreram, majoritariamente, na região de Duque de Caxias (RJ).

Houve criação em massa de novas contas e apostas no valor máximo permitido em eventos pouco prováveis, como cartões amarelos de jogadores ofensivos.

A movimentação foi detectada pela casa de apostas Betway. Os dados são sigilosos e geraram o primeiro alerta sobre a movimentação.

A partida de Luiz Henrique, entretanto, não entrou no escopo da investigação inglesa. A FA investiga apenas jogadores que atuam nas competições na Inglaterra ou envolvem clubes e seleção inglesa.

A aposta casada vencedora e que gerou lucro envolve duas partidas ocorridas em 12 de março de 2023: West Ham x Aston Villa (Paquetá recebeu amarelo) e Bétis x Villarreal (Luiz Henrique levou amarelo).

Esses jogos ocorreram cerca de um mês e meio após as transferências dos parentes de Paquetá a Luiz Henrique.

Segundo a Federação Inglesa, há mais três jogos investigados que envolvem Paquetá:

West Ham x Leicester (12 de novembro de 2022), West Ham x Leeds United (21 de maio de 2023) e West Ham x Bournemouth (12 de agosto de 2023).

Paquetá foi denunciado sob acusação de levar cartão amarelo nesses quatro jogos da Premier League para influenciar o mercado de apostas.

O jogador ainda não enviou a defesa após ser formalmente denunciado. Por isso, a FA ainda não tem um veredito sobre o caso.

'Foi pura sorte'

Bruno Tolentino admite ao UOL que aposta em jogos de futebol com frequência, mesmo em partidas envolvendo Paquetá, e que já ganhou dinheiro em eventos de Luiz Henrique.

Mas ele nega ter obtido informação privilegiada com Paquetá ou Luiz Henrique para faturar em jogos deles.

Eu posso jogar, não sou proibido. Só não posso ter informação privilegiada. Do Luiz Henrique, foi pura sorte, pô. É uma em um milhão

Bruno Tolentino, sobre a aposta casada no jogo do Villarreal

Ainda segundo o tio de Paquetá, os pagamentos foram parcelados por causa do limite bancário.

"Claro que não tem nada a ver [com apostas]. Meu limite era de R$ 30 mil. Depois, eu passei para o Yan, e o Yan passou para ele", disse.

Bruno se confundiu em relação à ordem dos depósitos e os respectivos valores.

O primeiro pagamento foi de R$ 10 mil, feito por Yan. O segundo é que foi de R$ 30 mil, da conta de Bruno.

Ele explica qual é o seu grau de conexão com o atacante do Botafogo.

"A gente se conhecia, assim... Não tem aquela amizade toda. Mas a gente conhecia do futebol, de resenha, de jogar futevôlei, de jogar bola, normal", afirma.

John Textor, dono da SAF do Botafogo: consultas sobre Luiz Henrique Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Garantias ao Botafogo

Luiz Henrique não foi investigado na Espanha. Isso deu tranquilidade ao Botafogo para contratá-lo no começo desta temporada.

O clube carioca pagou 16 milhões de euros (R$ 97 milhões) em valores fixos, com mais 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) em variáveis.

A diretoria ficou mais tranquila ao receber de La Liga a cópia de uma carta enviada ao Bétis. O documento declara que não havia contra Luiz Henrique sanções relacionadas a jogos e apostas esportivas.

A diretora jurídica da liga espanhola, María José López Lorenzo, reforça que não houve sequer "investigação ou procedimentos por infrações" relacionadas ao assunto.

A representante da liga acrescenta que a entidade "não tem poder disciplinar sobre os jogadores dos clubes que a integram".

Esse papel, pelo discurso da La Liga, fica a cargo da Federação Espanhola, que também não investigou ou puniu Luiz Henrique.

Os ingleses não entraram no caso Luiz Henrique porque ele está fora da jurisdição das instituições britânicas.

Liberados para a seleção

Luiz Henrique e Paquetá chegaram a ficar fora, no mesmo dia, de convocações da seleção brasileira.

Em agosto de 2023, Fernando Diniz tirou Paquetá de última hora da lista para os jogos contra Bolívia e Peru.

Já Ramon Menezes convocaria Luiz Henrique para amistosos do time sub-23 contra o Marrocos, mas riscou o nome dele de última hora.

Paquetá voltou a ser convocado à seleção para os jogos de março de 2024, já com Dorival Júnior, e disputou a Copa América.

Luiz Henrique se juntou a ele na Data Fifa de setembro deste ano, estreando pela equipe principal na vitória sobre o Equador, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O UOL apurou que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) consultou as federações inglesa e espanhola antes da última convocação dos dois jogadores.

Em relação a Paquetá, a entidade recebeu a informação de que ele não seria julgado durante a Copa América, o que liberou Dorival para chamá-lo.

Sobre Luiz Henrique, a confederação foi avisada pela federação espanhola que não havia nada contra o jogador.