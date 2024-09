Flamengo faz recomendações para torcedores no Uruguai: 'Andar à paisana'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo divulgou algumas recomendações especiais para os torcedores que vão a Montevidéu apoiar o time nas quartas de final da Libertadores. Os pedidos vieram da Comissão de Segurança do Peñarol e da Polícia Nacional do Uruguai.

Quais são as recomendações

Entrarão no estádio apenas seis bandeiras que excedam as medidas da Conmebol (2x1). As bandeiras não podem ter mais de 1,5 metro de largura.

Apenas sete instrumentos musicais podem entrar no estádio.

Não poderão entrar no estádio bandeiras ou qualquer material que faça menção à Torcida Jovem do Flamengo. Este foi um pedido da polícia brasileira.

O ponto de encontro para os torcedores do Flamengo é o Parque Franklin Delano Roosevelt. Esse ponto de encontro receberá os torcedores desde cedo. O horário de saída em direção ao estádio será entre 13h30 e 14h30. É importante chegar com antecedência.

A diretoria do Peñarol recomenda que os torcedores do Flamengo não fiquem andando pela cidade e vão direto ao ponto de encontro. Caso fiquem, prefiram andar à paisana, sem uniforme, para evitar possíveis focos de violência.

O clube pede que os torcedores estejam sempre com o documento em mãos. Na entrada do estádio, será necessário apresentá-lo.

O que aconteceu

O Flamengo enfrenta o Peñarol nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília). A partida será no Estádio Campeón del Siglo.

As diretorias se movimentaram para dar segurança aos torcedores no Brasil e no Uruguai. O clima entre as torcidas é ruim desde 2019, quando um flamenguista foi morto no Rio de Janeiro. No jogo de ida, também houve confusão.

O Peñarol também divulgou comunicado alertando os torcedores. Quem cometer atos de racismo, além de ser retirado do estádio, também será banido do clube. Além disso, nenhum uruguaio poderá acessar o setor visitante, já que alguns torcedores compraram ingressos para acessar como infiltrados.