STJD marca data para julgamento que pode anular Fluminense x São Paulo

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgará nesta quinta-feira (26), às 10h (de Brasília), o caso que pode anular a partida entre Fluminense e São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Tribunal Pleno — última instância — vai julgar o pedido de impugnação da partida feito pelo São Paulo. O clube alega que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli deixou de cumprir regras do jogo.

A denúncia baseia-se no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva): "Deixar de observar as regras da modalidade". O clube paulista contesta a decisão do árbitro em validar o primeiro gol do Fluminense no confronto.

Há chance de o confronto ser anulado. Isso ocorre caso o tribunal aponte "erro de direito" da arbitragem — desde que suficiente para "alterar o resultado".

Zanovelli pode ser suspenso de 15 a 120 dias em caso de condenação do STJD. Se houver reincidência, a pena pode subir para até 240 dias — e com multa de até R$ 1 mil. A suspensão ao árbitro pode ser substituída por advertência "se a infração for de pequena gravidade".

Lance controverso

A polêmica começou quando o são-paulino Calleri, na tentativa de receber um lançamento em profundidade, se enroscou com Thiago Santos. O bandeira Guilherme Dias Camilo sinalizou falta, mas Zanovelli deu vantagem e virou de costas para o lance.

Thiago Silva, do Fluminense, colocou a mão na bola para cobrar a falta que não foi marcada e, segundos depois, os cariocas marcaram com Kauã Elias.

Zanovelli deu o gol e, imediatamente, foi alertado pela equipe do VAR, comandada por Igor Julio Benevenuto, sobre a suposta infração de Thiago Silva.

O juiz, no entanto, se contradisse no áudio disponibilizado pela CBF: ele afirmou aos colegas ter visto a falta de Calleri na origem da jogada, mas admitiu que observou a mão na bola em meio à vantagem — mesmo assim, considerou o gol como "legal".

O Calleri segurando é falta clara. Eu ia dar a vantagem. O jogador [Thiago Silva] para e bate a falta. Ok, e eu faço o sinal de 'solta'. Deixa rolar, deixa que eu falo agora, vamos seguir. Eu dei a vantagem e [mandei] seguir. É gol legal Paulo César Zanovelli à equipe do VAR

O São Paulo ingressou com uma "Medida Inominada" que solicitou a anulação da partida. O protocolo foi firmado no final da tarde do dia 9 de setembro.