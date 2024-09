Palmeiras não deixa Botafogo disparar, mas vitória vem com alerta para Abel

O Palmeiras venceu o Vasco no fim de semana e não deixou o Botafogo disparar na liderança do Brasileirão. No entanto, o triunfo alviverde fez Abel Ferreira e sua comissão técnica ligarem um sinal de alerta.

O que aconteceu

O Palmeiras sentiu peso dos desfalques e teve um desempenho bem abaixo em relação aos últimos jogos. Marcos Rocha (mialgia no músculo adutor da coxa direita), Caio Paulista (suspenso) e Estêvão (lesão na coxa esquerda), titulares na sequência avassaladora contra Cuiabá, Athletico-PR e Criciúma, foram baixas, e o time fez uma partida bem burocrática — não sofreu, mas também não fez um bom jogo ofensivamente sem Estêvão, artilheiro e melhor garçom da equipe na competição.

A situação não deve melhorar para próxima rodada. Abel já sabe que não contará com Richard Ríos para o jogo contra o Atlético-MG no próximo fim de semana por causa de um terceiro cartão amarelo. Além disso, existe um pessimismo em relação à presença de Marcos Rocha e Estêvão por conta das lesões. Caio Paulista pode retornar ao time.

Veiga foi o escolhido para a vaga de Estêvão no time titular, mas o desempenho foi longe de ser o mesmo. Abel Ferreira explicou na coletiva as diferenças entre os dois atletas e ressaltou que Veiga precisou fazer um jogo com mais obrigações defensivas do que o jovem de 17 anos.

Sem o Estêvão, eu queria que jogasse um esquerdo na direita. O Veiga é quase um ponta construtor. Não vou pedir ao Veiga para ser Estêvão, peço ao Veiga que seja o Veiga. Ele é um ponta construtor. O Estêvão é um ponta desequilibrador. O Veiga, na minha opinião, fez um jogo com muito compromisso defensivo e quando teve a oportunidade de ter a bola vir pra dentro para desequilibrar com o Ríos e o Giay. Fizemos um bom jogo. Abel Ferreira.

Mesmo com desfalques, o setor defensivo seguiu sem ser vazado. Com o 1 a 0 contra o Vasco, o Alviverde chegou a quatro jogos sem sofrer gols mesmo com desfalques nas duas laterais. Vanderlan e Giay jogaram e não comprometeram. O zagueiro Gustavo Gómez foi um dos melhores em campo com mais uma grande partida.

Vantagem do líder é curta, mas Abel prega cautela

No ano passado, o Palmeiras precisou tirar uma vantagem gigante de pontos para ficar com o título. Neste momento, a diferença para o Botafogo é de apenas três pontos — com um confronto direto no Allianz Parque a ser realizado.

Para Abel Ferreira, o Alviverde precisa seguir jogando um jogo de cada vez para manter o sonho do tricampeonato consecutivo vivo.

Feliz ou infelizmente, fomos eliminados da Libertadores e da Copa do Brasil. Temos que pensar em um jogo de cada vez. Neste momento, o Botafogo está na frente por méritos próprios, e nós vamos (fazendo a nossa parte) jogo a jogo. Não podemos mentir, o Palmeiras entra para ganhar todas as competições

O Palmeiras só volta a campo no próximo sábado (28), às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo. O Allianz Parque não estará disponível por conta do show de Eric Clapton, no dia 29.