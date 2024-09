Mercado sofre grave lesão no joelho e vira desfalque no Internacional

O Internacional informou, nesta segunda-feira, que o zagueiro Gabriel Mercado sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho. O Colorado não comunicou qual será o tempo de recuperação do jogador.

A lesão aconteceu na primeira etapa durante a vitória contra o São Paulo, por 3 a 1, pela 27ª rodada do Brasileirão, no Morumbis, no último domingo. Responsável por substituir o argentino, Roel deve formar a parceria com o Vitão na sequência do ano.

Aos 37 anos, Mercado atuou por 32 jogos na temporada, com um gol. No Internacional desde 2021, o zagueiro, ao todo, participou de 126 embates, com cinco tentos.

Sem o defensor, o Internacional encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O jogo vai acontecer às 19h (de Brasília) desta quarta-feira.

Em campanha de recuperação no Brasileirão, o Colorado está perto do G6, mesmo com duas rodadas a cumprir. Com 41 pontos, a equipe de Roger Machado ocupa a oitava posição, com um de desvantagem para o Bahia, primeiro tima na zona de classificação para a Libertadores.