Matheus Pereira se diz surpreso com a demissão do técnico Seabra do Cruzeiro

Na manhã desta segunda-feira, o Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Fernando Seabra. A saída do técnico foi uma surpresa para o meia Matheus Pereira.

Por meio de publicação no Instagram, o principal jogador da equipe agradeceu ao comandante e desejou sorte na sequência da carreira.

"O futebol é uma caixinha de surpresa, a gente sempre ouve isso. Hoje a surpresa foi com a saída do professor e de sua comissão. Triste com a saída, mas feliz de saber que você tem um futuro enorme por vir, e o trabalho que fez no primeiro turno é uma prova disso. Que Deus ilumine seus passos na carreira e na vida. Muito obrigado por tudo", afirmou.

(Foto: Reprodução/Instagram/Matheus Pereira)

Com o treinador, Matheus Pereira viveu o grande momento com a camisa da Raposa. Ao todo, em 2024, o meia acumula 46 partidas, com nove gols e três assistências.

No cargo desde abril, Seabra comandou o Cruzeiro em 35 partidas, com 17 vitórias, oito empates e dez derrotas. Ele deixa o time na sétima colocação do Brasileirão, com 42 pontos, e com a vaga à semifinal da Sul-Americana encaminhada, após triunfo na ida por 2 a 0 perante ao Libertad, no Paraguai.

O principal fator para a queda do técnico foi o desempenho irregular a partir de agosto. Para o lugar do treinador, chega o atual campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, Fernando Diniz.