São Paulo x Internacional: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo e Internacional se enfrentam neste domingo (22), às 18h30, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Premiere. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Tricolor quer retornar ao G4 da competição. A equipe iniciou a rodada na quinta colocação, com 44 pontos, um a menos que o quarto colocado Flamengo.

O Colorado quer entrar no primeiro pelotão. O time iniciou a rodada na oitava colocação, com 38 pontos.

O São Paulo pode ter time misto. Zubeldía tem poupado jogadores no Brasileiro com o foco nas Copas — do Brasil, da qual foi eliminado, e Libertadores. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o Botafogo, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

O Internacional não conta com o meia Gabriel Carvalho. Ele terá de cumprir suspensão após receber o terceiro amarelo.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei, Igor Vinícius, Ferraresi, Ruan e Jamal Lewis; Santi, Michel Araújo e Luciano; Erick, Wellington Rato e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado, Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gustavo Prado, Alan Patrick, Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado

São Paulo x Internacional -- Brasileiro

Local: Morumbis, em São Paulo

Data e hora: 22 de setembro de 2024, domingo, às 18h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere