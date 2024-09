Santos fecha preparação para disputar ponta da Série B com o Novorizontino; veja time provável

No final da tarde deste domingo, na Vila Viva Sorte, o Santos encerrou a preparação para encarar o Novorizontino, em confronto direto pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde o embate anterior, contra o Botafogo-SP, o Santos realizou três atividades. A primeira delas foi um trabalho regenerativo com os titulares na sexta-feira, enquanto os demais jogadores treinaram só na academia das instalações santistas. Já no sábado e na tarde de hoje, o elenco foi ao gramado para realizar atividades com bola.

O Peixe vive ótimo momento na competição. O time chega com três vitórias consecutivas, contra Brusque, América-MG e Botafogo-SP.

A boa notícia para o comandante Fábio Carille é sobre Otero. O venezuelano cumpriu suspensão na partida da última rodada e está novamente disponível para entrar em campo.

Por outro lado, os goleiros Renan e João Paulo, e os laterais Aderlan e Kevyson seguem no departamento médico.

Deste modo, o Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme.

O confronto entre Santos e Novorizontino vale a liderança da Série B. O Peixe, que vem de três vitórias seguidas, está na segunda posição da tabela, com 49 pontos, só um a menos que o Tigre, que lidera a competição.

As equipes medem forças nesta segunda-feira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está agendada para as 21h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.