Santiago Ascenço segue imbatível e vence o IRONMAN 70.3 São Paulo

O nome do momento no Circuito Itaú BBA IRONMAN 70.3 é o brasileiro Santiago Ascenço. O triatleta goiano venceu a prova na manhã deste domingo e completou a terceira conquista consecutiva (Rio de Janeiro, Fortaleza e São Paulo). O experiente competidor, de 43 anos, completou os 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e os 21,1 km de corrida com o tempo de 3h56min18, seguido por Enzo Cauã, com 3h58min42, e Gabriel Klein, com 4h00min14.

Já no feminino, a temporada conheceu sua quarta campeã. Desta vez, quem levou a melhor foi a brasileira Ana Laura Almeida, com o tempo de 4h33min59. Depois do quarto lugar no ano passado, a atleta de Ribeirão Preto (SP) garantiu o topo do pódio numa disputa bastante equilibrada. O segundo lugar foi de Giovanna Opipari, com 4h36min02; e o terceiro, Mary Ortega, com 4h40min03.

Com cerca de 2.000 inscritos, de 21 países, a quarta edição do IRONMAN 70.3 São Paulo repetiu o elevado nível técnico das provas anteriores. As disputas masculina e feminina reuniram destaques das categorias amadoras, o que proporcionou momentos de emoção desde a natação até a linha de chegada, e levou o bom público presente no Cepeusp ao delírio.

Santiago Ascenço fez, mais uma vez, uma prova perfeita, chegando à terceira vitória na temporada. "Foi uma prova redonda. Aconteceu tudo dentro do planejado. Não tenho absolutamente nada a reclamar. Desde a natação, saí ali no grupo que eu visualizava. No ciclismo, consegui imprimir um ritmo bem forte e comecei a fazer uma prova de estratégia. Administrei minha vantagem na corrida, sem precisar socar a bota. Enfim, uma prova perfeita", destacou.

O triatleta ainda confirmou sua presença na próxima etapa, em Aracaju, no dia 24 de novembro. "Agora tem a última etapa. Ainda bem que a gente tem uma folguinha de dois meses. Porque este desafio foi muito justo com o de Fortaleza, apenas quatro semanas só. Agora temos dois meses para uma descansadinha e voltar a fazer um novo ciclo para Aracaju, prova que estreia no calendário, então é muito bom fazer todas as etapas do circuito esse ano", encerrou.

No feminino, a definição ficou para o último trecho. Mary Ortega saiu em primeiro da água, Giovanna Opipari no ciclismo, mas o bom desempenho de Ana Laura na corrida foi determinante para a vitória neste domingo.

"Para mim, a prova foi uma superação. Na água, eu saí muito atrás, também fiquei no segundo pelotão na bicicleta. Mas a corrida é minha melhor modalidade, na qual eu dei o meu melhor e foi muito especial. Consegui encaixar, recuperei posições e deu tudo certo. Estou me sentindo muito bem e muito feliz", destacou a campeã em São Paulo.