Ríos leva terceiro cartão amarelo e vira desfalque do Palmeiras para jogo contra o Atlético-MG

Pela 27ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Apesar do triunfo, o Verdão ganhou um desfalque para a próxima partida.

O volante Richard Ríos levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Atlético-MG. Para o lugar do colombiano, Zé Rafael aparece como opção principal.

Por outro lado, o lateral Caio Paulista cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Marcelo Lomba (pubalgia), Mayke (lesão na panturrilha direita), Estêvão (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (mialgia na coxa direita) e Gabriel Menino (transição física) foram desfalques no último jogo.

Em 2024, Richard Ríos ascendeu à posição de titular do Palmeiras. Em 40 jogos, o volante anotou dois gols e distribuiu três assistências.

O confronto contra o Atlético-MG está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com 53 pontos, o Palmeiras está na segunda colocação, na caça ao líder Botafogo, com 56.