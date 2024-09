Barcelona vence com 2 de Raphinha, mas Ter Stegen sofre lesão assustadora

Com show de Raphinha e Lewandowski, o Barcelona goleou o Villarreal por 5 a 1, neste domingo (22), no El Madrigal, e segue na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Com 100% de aproveitamento, o time de Hansi Flick chegou a 18 pontos, quatro a mais em relação ao vice-líder Real Madrid.

O momento que chamou maior atenção foi uma lesão feia do goleiro Ter Stegen no joelho direito direito. Ele precisou ser retirado de maca do gramado durante o primeiro tempo. Após cruzamento do lado esquerdo, Ter Stegen saiu do gol e agarrou a bola no alto. Ainda no ar, o alemão se chocou com um atleta do Villarreal e caiu com as costas no chão. Na maca, o arqueiro demonstrou desespero e colocou as duas mãos no rosto. O Barcelona ainda não atualizou o estado do goleiro, que será submetido a exames para investigar a gravidade da situação.

Rapinha (duas vezes), Lewandowski (duas vezes) e Pablo Torre marcaram para o Barcelona, enquanto Ayoze Pérez fez para o Villarreal. O polonês ainda perdeu a chance de conseguir um hat-trick ao mandar na trave uma penalidade aos 21 minutos do segundo tempo.

Lewa assumiu a liderança do Espanhol, com seis gols, e Raphinha vem logo na sequência, com cinco. O Barcelona tem o melhor ataque da competição, com 22 gols (e 17 de saldo).

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Getafe. Já o Villarreal encara o Espanyol no dia seguinte (27), às 14h (de Brasília).