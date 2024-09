Marçal exalta Gregore após assistência no gol da vitória botafoguense contra o Fluminense

O Botafogo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Fluminense. O triunfo no Maracanã veio com o gol de Luiz Henrique nos acréscimos.

A jogada foi toda do volante Gregore. O jogador roubou a bola de Felipe Melo na área e se jogou para dar o passe para Luiz Henrique.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

O lateral esquerdo Marçal fez questão de exaltar o companheiro: "O Gregore está em todo canto do campo. É quase onipresente, em todos os jogos. Foi feliz, roubou a bola e ajudou a conquistar três pontos importantes", disse.

O Botafogo passa a focar na Libertadores. Os alvinegros decidem uma vaga na semifinal contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbis.