Lando Norris domina do início ao fim e vence o GP de Singapura de Fórmula 1

Neste domingo, Lando Norris, da McLaren, venceu o GP de Singapura de Fórmula 1. O britânico largou na pole e garantiu a primeira posição após 62 voltas, terminando a disputa com vantagem de 20 segundos. Os pilotos Max Verstappen, da Red Bull, e Oscar Piastri, também da McLaren, completaram o pódio.

Com a vitória, Norris diminui a distância para o líder Verstappen na corrida pelo título da temporada. Atualmente, o piloto da McLaren possui 279 pontos e ocupa a segunda posição. Enquanto o atual campeão soma 331 pontos.

Charles Leclerc (Ferrari), terceiro colocado no geral, travou uma bela disputa com George Russel (Mercedes) pelo quarto lugar em Singapura, mas terminou em quinto e ganhou mais dez pontos na competição.

A corrida

Na largada, Lando Norris (McLaren) foi muito bem e garantiu a liderança no início da competição. Lewis Hamilton (Mercedes) também foi com tudo na saída, mas Max Verstappen (Red Bull) conseguiu segurar a segunda posição.

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, também largou muito bem e saltou da 13ª colocação para a décima ainda no começo. Por outro lado, Yuki Tsunoda deixou a desejar e perdeu três posições, saindo do oitavo lugar e indo para 11º.

Norris teve um ótimo começo de corrida e, após 16 voltas, já tinha uma vantagem de mais de dez segundos em relação ao segundo colocado, Verstappen. O piloto da Red Bull também ainda tinha um pouco mais de sete segundos sobre Hamilton (Mercedes), que estava na terceira posição.

Após 17 voltas, o piloto Alexander Albon (Williams) abandonou a corrida. Pouco depois, após uma parada nos boxes, Hamilton, heptacampeão mundial, caiu para o 13º lugar.

Na 28ª volta, Russel parou nos boxes, mas ainda saiu à frente de Hamilton e voltou na oitava colocação. Enquanto Norris aumentava cada vez mais sua distância para Verstappen na liderança, com mais de 25 segundos à frente.

Em seguida, Lando Norris teve um problema na asa dianteira, perdeu alguns segundos de vantagem e Verstappen foi para os boxes. Logo depois, foi a vez de Norris fazer seu pit stop. No retorno, ele manteve sua liderança, mas com três segundos em relação ao Piastri (que ainda não havia parado) e 18 para o Verstappen. Porém, o piloto da McLaren manteve o ritmo do início e aumentou a distância nas voltas seguintes.

Na 40ª volta, Oscar Piastri, da McLaren, que havia perdido posição no pit stop, fez uma grande ultrapassagem em Lewis Hamilton (Mercedes) e assumiu a quarta colocação da corrida. Cinco voltas depois, Piastri passou bonito por George Russel (Mercedes) e foi para terceiro.

No fim da corrida, as posições dos pilotos estavam bem definidas. Norris encerrou 29 segundos à frente de Verstappen, que ficou com a segunda colocação, e garantiu a vitória no GP de Singapura de Fórmula 1.

Veja como ficou a classificação do GP de Singapura de Fórmula 1 neste domingo:

1º - Lando Norris (McLaren)



2º - Max Verstappen (Red Bull)



3º - Oscar Piastri (McLaren)



4º - George Russell (Mercedes)



5º - Charles Leclerc (Ferrari)



6º - Lewis Hamilton (Mercedes)



7º - Carlos Sainz (Ferrari)



8º - Fernando Alonso (Aston Martin)



9º - Nico Hulkenberg (Haas)



10º - Sergio Pérez (Red Bull)



11º - Franco Colapinto (Williams)



12º - Yuki Tsunoda (RBR)



13º - Esteban Ocon (Alpine)



14º - Lance Stroll (Aston Martin)



15º - Guanyu Zhou (Sauber)



16º - Valtteri Bottas (Sauber)



17º - Pierre Gasly (Alpine)



18º - Daniel Ricciardo (RBR)



19º - Kevin Magnussen (Haas)



20º - Alex Albon (Williams) ABANDONOU A CORRIDA