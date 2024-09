Zagueiro do Palmeiras garante foco total em final do Brasileiro sub-20 e cita motivação para decisão

O time sub-20 do Palmeiras tem importante decisão pela frente: a do Campeonato Brasileiro. As Crias da Academia enfrentam o Cruzeiro, na noite desta sexta-feira, em duelo de ida da final da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

O zagueiro Gabriel Vareta, que é um dos capitães da equipe comandada por Lucas Andrade, garantiu foco total na decisão e contou uma das motivações do time para brigar ainda mais forte pelo título. Durante o torneio, a delegação precisou dividir as atenções com a disputa do Campeonato Paulista da categoria.

"As expectativas estão muito boas, acredito que todo jogador gosta de jogos grandes e essa é mais uma oportunidade que temos de mostrarmos a força da nossa base. Está sendo uma semana de muito trabalho, com o foco total nessa final e todos estão com muita gana de vencer, então tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo em Minas para trazermos um resultado positivo para nossa casa", declarou.

O Verdão está em sua quinta final nos últimos sete anos, a terceira consecutiva. A equipe ficou com o título em 2022, ao vencer o Corinthians, na decisão. Contudo, em 2023, o Alviverde foi vice depois de perder nos pênaltis, para o Flamengo, após o empate sem gols no tempo regulamentar.

"Aquela final foi algo que ficou entalado entre a gente, mas que dá ainda mais motivação para buscarmos o título esse ano. Diferentemente daquele jogo, agora vamos poder jogar a decisão em casa, e contamos com o apoio da nossa torcida para trazer mais uma taça para a base do Palmeiras", finalizou.

O zagueiro chegou ao Palmeiras em 2014, passou pelo futsal e por todas as categorias de base, sendo campeão por todas elas. Ele busca sua 11ª taça pelo Verdão. O atleta renovou com o clube em abril deste ano e tem contrato válido até 2027.