Diretor executivo do Vasco confirma semi da Copa do Brasil em São Januário

O sorteio da CBF, nesta sexta-feira, colocou o Vasco como mandante no jogo decisivo contra o Atlético-MG por uma vaga na final da Copa do Brasil. O diretor executivo Marcelo Sant'Ana confirmou que São Januário será o palco do embate.

"A gente espera tentar corresponder às expectativas do torcedor, sabe que esse ano tem sido um ano emotivo para os torcedores pela possibilidade de reforma do estádio de São Januário. Então, o presidente Pedrinho e o nosso CEO Carlos Amodeo têm feito todos os esforços para jogar o máximo de vezes possível em São Januário. Teve a felicidade no sorteio de decidir em casa. Então, a gente joga sim em São Januário", afirmou.

O dirigente espera uma grande festa da torcida para conduzir o Gigante da Colina para a decisão de um título de expressão.

"Coincide também que as duas torcidas têm um bom relacionamento. Isso tudo converge para conseguir fazer uma grande festa e que o Vasco mantenha o seu espírito competitivo, sua determinação, para gente voltar a decidir um grande título", comentou.

Os confrontos da Copa do Brasil estão previstos para acontecer nos dias 2 e 17 de outubro. Na outra semifinal, Corinthians e Flamengo se enfrentam, com o jogo da volta sendo na Neo Química Arena.

Campeão em 2011, o Vasco busca o bicampeonato da Copa do Brasil. Antes, contudo, foca no duelo contra o Palmeiras, pela 27ª rodada do Brasileirão, às 16h (de Brasília), em Brasília.