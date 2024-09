Brasil goleia Tailândia e garante primeira posição do grupo B na Copa do Mundo de futsal

O Brasil venceu a Tailândia, nesta sexta-feira, e garantiu a primeira posição do grupo B da Copa do Mundo de futsal, no Uzbequistão. No Complexo Esportivo de Bukhara, a Seleção Brasileira ganhou por 9 a 1. Os gols foram marcados por Marcel (três vezes), Felipe, Pito (duas vezes), Marlon, Kritsada Wongkaeo (contra) e Ferrão. Enquanto Muhammad Osamanmusa descontou.

Com a vitória, o Brasil vai aos nove pontos e confirma a primeira posição do grupo B. A Seleção termina sua participação na fase de grupos com 100% de aproveitamento, 27 gols marcados e apenas dois sofridos. A Tailândia permanece com seis tentos e termina na 2ª posição, garantido vaga nas oitavas de final. A Croácia ficou em terceiro ao golear Cuba e aguarda o fechamento da primeira fase para saber se irá avançar.

Agora, a Seleção aguarda o adversário das oitavas de final da competição. A partida acontece na próxima terça-feira, às 9h30 (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF FUTSAL (@cbf_futsal_)

O Brasil abriu o placar logo no começo do jogo. Em rápida troca de passes entre Lino e Neguinho, Marcel recebeu sozinho e mandou para o fundo do gol, restando 14 minutos para o final do primeiro tempo. Na metade da primeira etapa, Rafa Santos fez o pivô e ajeitou para Felipe Valério estufar as redes e ampliar a vantagem da Seleção.

Na reta final da primeira etapa, Pito foi desarmado por Narongsak Wingwon, que deixou Muhammad Osamanmusa na cara do gol para descontar para a Tailândia, restando 42 segundos para o intervalo. Ainda deu tempo do Brasil marcar o terceiro. Pito recebeu, limpou o goleiro e bateu, mas a bola explodiu na defesa tailandesa antes de sobrar para Marcel fazer o segundo dele, nos últimos 32 segundos de primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira não tomou conhecimento dos adversários. Dyego desarmou na saída de bola da Tailândia e encontrou Marcel, que rolou para Pito marcar o quarto gol, restando 17 minutos para o final do jogo. Um minuto depois, Marcel enfiou para Marlon, que girou sobre a marcação e anotou um belo tento.

Faltando 14 minutos, em cobrança de falta, Neguinho atrasou para Marcel, que abriu para Rafa Santos bater. A bola desviou em Kritsada Wongkaeo e entrou. Em grande desvantagem no placar, a Tailândia passou a usar goleiro-linha. Aos 10 minutos do apito final, Pito puxou contra-ataque e tocou para o fundo do gol vazio.

Em jogada de lateral, Valério achou Marcel, que bateu de primeira e completou seu hat-trick, faltando quatro minutos para o fim. Depois de rápida tabela com Marcel, Ferrão marcou o nono gol brasileiro e deu números finais ao confronto.