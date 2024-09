Com Felipão, Adidas lança camisa em homenagem ao Rio Grande do Sul

A Adidas lançou nesta sexta-feira (20), Dia do Gaúcho, uma camisa em apoio ao Rio Grande do Sul.

Edição limitada e com Felipão

A camisa é uma edição limitada. Ao todo, 5.570 peças estão disponíveis — o número faz referência ao número de munícipios brasileiros e tem relação com a frase "juntos pelo Sul" durante o momento de recuperação dos danos causados pelas enchentes.

A peça é branca e tem faixas nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul [verde, vermelho e amarelo] na altura do peito. O escudo especial tem o formato do mapa do Brasil.

As peças custam R$ 299,99. O lucro das vendas será destinado para reformas em espaços esportivos afetados pelas enchentes, em ação que conta com parceria da Cufa (Central Única das Favelas). A venda acontece no site da fornecedores de materiais esportivos.

A ação tem participação de Felipão. Analuyza França, Alan Patrick, Tamara Paranaguá e Thiago Maia, todos atletas do Internacional, e D'Alessandro, diretor esportivo do clube, também participam.