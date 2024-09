São Paulo: Ilsinho pede reservas em duelo direto por foco no Corinthians

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (19), o comentarista Ilsinho opinou que o time tricolor deve poupar todos os titulares contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro.

O ex-jogador entende que, apesar de ser um duelo direto, os jogos seguintes, contra Botafogo e Corinthians, são mais importantes para o São Paulo. Se for derrotado pelo Inter, o clube tricolor pode ser ultrapassado pelo adversário gaúcho na sequência da competição — o Colorado tem dois jogos a menos.

O planejamento [para o jogo contra o Inter] tem que ser pós-Botafogo, que tem o Corinthians. Então, eu iria com o 'banguzinho' [time reserva] completo. [...] Com todo o respeito ao Inter, faria um banguzinho com o que desse, mas meu planejamento seria para o 'primeirinho' [time titular] pegar o Botafogo e Corinthians. Pensando no clássico e esses dois jogos gigantes seguidos, eu ia dar uma pausa para o time titular. [...] Clássico não é bom perder. Nem arriscar.

Arnaldo Ribeiro

São Paulo: Zubeldía acertou formação, mas errou estratégia, diz Ilsinho

Na opinião do ex-jogador, o treinador argentino realmente deveria ter entrado com três defensores, mas sem tentar pressionar a saída de bola.

São Paulo: 'Não é só o Luciano', Arnaldo vê crise no ataque

O jornalista destacou que os atacantes têm perdido chances claríssimas nos últimos jogos. Arnaldo apontou, ainda, que Lucas parecia "desligado" em campo no empate contra o Botafogo.

