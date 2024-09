São Paulo fez marcação quase perfeita contra o Botafogo. PVC explica

No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou por que Luis Zubeldía escalou o São Paulo com três zagueiros no empate contra o Botafogo, pela Libertadores.

PVC destacou Zubeldía equilibrou a linha defensiva para resistir aos cinco jogadores mais avançados do Botafogo, só que perdeu o meio de campo. Sem a recomposição de Lucas e William Gomes pelo lados, o Tricolor foi acuado pelo time de Artur Jorge.

O Botafogo vem com Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Almada e Alex Telles. Se você jogar com três zagueiros, significa que você vai puxar um lateral na esquerda, um lateral na direita e você equilibra cinco contra cinco. Só que o meio de campo do Botafogo tem dois jogadores que não param, que são Gregory e Marlon Freitas, e o São Paulo ficou com Luiz Gustavo e Bobadilla. Você equilibrou atrás, mas ficou no mano a mano no meio e ficou no mano a mano atrás também.

O São Paulo acabou sendo empurrado. Em vez dele fazer um sistema que fosse um 3-4-2-1, que tem que ser uma sanfona (você perdeu a bola, os laterais voltam, os meias voltam e vira imediatamente um 5-4-1), mas não foi isso que aconteceu. O São Paulo acabou ficando num 5-2-3 para defender em vez do 5-4-1 — acabaram ficando só dois volantes e aí perdeu o meio-campo.

PVC lembrou que o São Paulo tem a defesa menos vazada da Libertadores, mas afirmou que o time também deu sorte em não tomar gol do Botafogo, que desperdiçou chances claras.

O São Paulo tem a defesa menos vazada dos oito finalistas da Libertadores e a defesa menos vazada suportou ontem, ficou no 0 a 0. Só que foram 23 finalizações, então a defesa só não foi vazada porque deu sorte, porque teve duas bolas na trave. Paulo Vinícius Coelho

Avaliação no São Paulo é que o time não jogou nada, mas resultado foi excelente

O São Paulo não jogou nada contra o Botafogo, mas voltou com ótimo resultado do Rio de Janeiro. Essa é a avaliação no clube do empate sem gols no Engenhão, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contou André Hernan.

'Memphis já ganhou todo mundo no CT do Corinthians': Hernan conta bastidores

Segundo André Hernan, Memphis Depay já conquistou o CT do Corinthians. Ele trouxe bastidores dos treinos e revelou como é a relação do jogador com as pessoas no clube.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra