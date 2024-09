Cruzeiro marca de voleio e cavadinha, bate Libertad fora e encaminha vaga

O Cruzeiro está muito próximo da semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe brasileira venceu o Libertad por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final.

Kaio Jorge e Lautaro Díaz fizeram os golaços da vitória cruzeirense. O primeiro marcou com um voleio, e o segundo balançou as redes com uma cavadinha.

A vantagem poderia ser ainda maior. Barreal e Kaiki perderam chances claras de gol já nos minutos finais do jogo no Defensores del Chaco.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (26), em Minas Gerais. O Cruzeiro pode perder por até um gol de diferença para se classificar. Vitória do Libertad por dois tentos de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Qualquer triunfo por diferença maior dará a vaga aos paraguaios.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (22), quando vai enfrentar o Cuiabá, fora de casa, às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Cruzeiro foi dominante ao longo de todo o primeiro tempo. Mesmo fora de casa, a equipe mineira se impôs, controlou a posse de bola e quase não deixou o Libertad jogar. Os brasileiros diminuíram o ritmo após o golaço de Kaio Jorge, mas, até no melhor momento dos donos da casa no jogo, o time de Fernando Seabra se portou bem. O segundo veio em boa trama do trio de ataque e levou a partida ainda mais tranquila para o intervalo.

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Libertad pela Sul-Americana Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O segundo tempo foi mais movimentado no Defensores del Chaco. O Libertad melhorou com a entrada do experiente atacante Roque Santa Cruz e levou perigo ao gol de Cássio. O Cruzeiro, por sua vez, seguiu controlando a partida com a bola nos pés e esfriou o ímpeto dos mandantes e até teve chances de fazer o 3 a 0, mas viu seus jogadores pecarem nas finalizações.

Lances importantes e gols

Kaio Jorge abre o placar com golaço e VAR: 1 a 0. O Cruzeiro saiu na frente com um chutaço de Kaio Jorge. O atacante recebeu nas costas da defesa adversário próximo ao bico direito da área, deixou a bola quicar e finalizou com um voleio. Ela encobriu Martín Silva e entrou. A arbitragem marcou impedimento em campo, mas o jogador estava em posição legal. Após auxílio do VAR, o tento foi validado.

Martín Silva salva o Libertad. Gabriel Verón brigou e ficou com a bola já dentro da área adversária. Ele, no entanto, foi travado por Martín Silva na hora do chute. A bola rebateu em Giménez e ia tomando o rumo do gol, mas o defensor da equipe paraguaia se recuperou a tempo e mandou para escanteio.

Lautaro Díaz, de cavadinha, amplia: 2 a 0. Em uma jogada toda do trio de ataque do Cruzeiro, Gabriel Verón deixou Lautaro Díaz cara a cara com Martín Silva. O atacante tocou de cavadinha na saída do goleiro adversário e saiu para comemorar.

Cássio seguro. Aguilar alçou bola na área cruzeirense, e Roque Santa Cruz apareceu livre para cabecear, mas mandou no meio, e Cássio pegou firme.

Perdeu! Roque Santa Cruz deixou Zé Ivaldo para trás e cruzou na segunda trave. Aguilar apareceu sozinho para cabecear e, mesmo com Cássio praticamente batido, cabeceou para fora.

Ficou no quase. Kaio Jorge foi lançado e se aproveitou de erro de Martín Silva na saída. Entretanto, quando ia completar para o gol sem goleiro, Giménez apareceu para salvar o Libertad.

Perdeu sem goleiro! Matheus Henrique recebeu pela direita em contra-ataque fulminante do Cruzeiro. Ele rolou para Kaiki, sozinho, dentro da área. O lateral finalizou de primeira e isolou mesmo tendo o gol quase todo aberto para marcar.

Barreal perde chance clara. O atacante saiu cara a cara com Martín Silva já nos acréscimos, mas tirou demais do goleiro adversário e mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

LIBERTAD 0 X 2 CRUZEIRO

Data e horário: 19 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Gols: Kaio Jorge (18'/1°T), Lautaro Díaz (47'/1°T)

Cartões amarelos: Gabriel Verón, João Marcelo (CRU), Ramírez, Giménez (LIB)

Libertad: Martín Silva; Espinoza, Giménez, Viera e Ramírez (Cardozo); Caballero, Martínez (Campuzano) e Lezcano (Villalba); Alejandro Silva, Marcelo Fernández (Roque Santa Cruz) e Aguilar. Técnico: Daniel Garnero

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba (Kaiki) e Marlon; Lucas Romero (Peralta), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Mateus Vital); Gabriel Verón (João Marcelo), Lautaro Díaz (Barreal) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra