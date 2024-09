Corinthians não perde por 2 gols de diferença em mata-mata na arena desde 2022

Com a vitória contra o Fortaleza, por 2 a 0, o Corinthians ficou perto de avançar à semifinal da Sul-Americana 2024. Além da vantagem, o Timão contará com o apoio da torcida e com um retrospecto positivo.

A última derrota por dois gols de diferença em mata-mata foi para o Flamengo, no jogo de ida das quartas de finais da Libertadores 2022, no dia 2 de agosto de 2022. Desde então, foram 15 jogos no estádio e nenhum revés nestas condições.

Na Neo Química Arena, portanto, foram dez vitórias, quatro empates e uma derrota. O tropeço, inclusive, foi nesta edição da Sul-Americana, para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, mas o Corinthians avançou nos pênaltis.

Um dos empates, porém, resultou na eliminação para o Ituano, nas quartas de finais do Paulista 2023, nas penalidades. A volta contra o Fortaleza, então, acontecerá no próximo dia 24, às 21h30 (de Brasília).

Antes, o Corinthians enfrenta o Atlético-GO, pela 27ª rodada do Brasileirão, às 16h desse sábado, na Neo Química Arena. Com 25 pontos, o Timão está em 18º lugar, com dois de desvantagem para o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que tem um jogo a menos.

Confira o retrospecto completo:

Copa do Brasil

Corinthians 3 x 1 Juventude - quartas de finais da Copa do Brasil 2024



Corinthians 0 x 0 Grêmio - oitavas de finais da Copa do Brasil 2024



Corinthians 2 x 1 América-RN - terceira rodada da Copa do Brasil 2024



Corinthians 2 x 1 São Paulo - semifinal da Copa do Brasil 2023



Corinthians 3 x 2 América-MG - quartas de finais da Copa do Brasil 2023



Corinthians 2 x 0 Remo - oitavas de finais da Copa do Brasil 2023



Corinthians 0 x 0 Flamengo - final da Copa do Brasil 2022



Corinthians 3 x 0 Fluminense - semifinal da Copa do Brasil 2022



Corinthians 4 x 1 Atlético-GO - quartas de finais da Copa do Brasil 2022

Sul-Americana

Corinthians 1 x 2 RB Bragantino - oitavas de finais da Sul-Americana 2023



Corinthians 1 x 1 Fortaleza - semifinal da Sul-Americana 2023



Corinthians 1 x 0 Estudiantes - quartas de finais da Sul-Americana 2023



Corinthians 2 x 1 Newells Old Boys - oitavas de finais da Sul-Americana 2023



Corinthians 1 x 0 Universitário - playoff da Sul-Americana 2023

Paulistão

Corinthians 1 (6) x (7) 1 Ituano - quartas de finais do Paulistão 2023