Caio Bonfim será atração da CBAt na COB EXPO

Caio Bonfim, que conquistou a inédita medalha de prata na marcha atlética 20km nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, será uma das atrações no estande da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) na COB Expo, a feira de todos os esportes, de 25 a 29 de setembro, das 9h às 20h (de Brasília), no Espaço Pró-Magno Centro de Eventos (Av. Profa. Ida Kolb, 513 - Casa Verde, São Paulo).

Caio estará na feira de todos os esportes nos dias 26 e 27 de setembro, onde irá interagir com os visitantes, fará parte da gravação do podcast "Última Volta" no estúdio da CBAt e participará de programas e entrevistas com as várias emissoras de TV.

Dentre os ídolos do atletismo, a CBAt vai receber o campeão mundial Darlan Romani (dia 25/9), o Sr. Incrível do arremesso do peso, o medalhista olímpico Edson Luciano Ribeiro (25/9), com o revezamento 4×100 m nos Jogos de Atlanta-1996 e Sydney-2000 (27/9), Caio Bonfim (26 e 27/9); e Fabiana Murer, campeã mundial, bicampeã da Diamond League e recordista sul-americana do salto com vara (29/9).

E também os atletas olímpicos Luiz Maurício, finalista no lançamento do dardo em Paris (11º), Juliana De Menins Campos, do salto com vara (27/9) e Gabriel Garcia, velocista que foi aos Jogos Olímpicos e aos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 (29/9).

Neste ano, o estande da CBAt vai exibir implementos utilizados nas provas do atletismo (peso, disco, dardo, barreiras, bloco de partida etc), os uniformes usados pelo Brasil nas disputas do Stade de France nos Jogos Olímpicos e exibir em telões de led algumas das principais imagens do ano.

Também terá interações com o público jovem, com a distribuição de cards e brindes e um Desafio Gamer, que vai trazer a emoção da Olimpíada no PS5 no estande da CBAt durante os cinco dias de feira, com distribuição de prêmios.