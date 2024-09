Sport x Goiás: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Sport e Goiás entram em campo nesta quarta-feira pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar na Arena de Pernambuco, a partir das 19h (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileirão Betnacional - Série B (@brasileiraob)

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

Sport - 42 pontos em 25 partidas - iniciou a rodada em 4º lugar.



Goiás - 36 pontos em 25 partidas - iniciou a rodada em 9º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julián Fernández, Fabricio Domínguez e Titi Ortiz; Chrystian Barletta, Lucas Lima e Zé Roberto.



Técnico: Pepa.

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro e Douglas Teixeira; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu e Paulo Baya.



Técnico: Vágner Mancini.

Arbitragem

O jogo será apitado pelo árbitro Jorge Buregio de Lima Junior, com os assistentes Gustavo Sampaio Octaviano de Souza e Rafael Rodrigo Klein.