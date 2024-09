Lutando para não cair no Brasileirão, Corinthians tem bom aproveitamento nas copas

Diante de mais de 46 mil torcedores na Arena Castelão, o Corinthians venceu o Fortaleza por 2 a 0 nesta terça-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O bom resultado conquistado fora de casa pelo Timão não condiz com a situação do time no Campeonato Brasileiro, onde o clube alvinegro luta para não cair. Entretanto, contando as partidas pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil, a equipe paulista possui 70,6% de aproveitamento, segundo dados do site Sofascore.

Ao todo, o Corinthians disputou 17 jogos pelas copas, alcançando um retrospecto de 11 vitórias, três empates e três derrotas. Além disso, o Timão tem 32 gols marcados nestas partidas, e apenas 10 tentos sofridos.

O técnico Ramón Díaz demonstrou algumas vezes que o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro e, por isso, escalou equipes mistas para alguns jogos das fases mata-mata. Mesmo assim, o Corinthians conquistou bons resultados e, além da vantagem nas quartas da Copa Sul-Americana, está nas semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Flamengo.

O jogo da volta entre Corinthians e Fortaleza acontece na próxima terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Com a vantagem conquistada na Arena Castelão, o Timão pode perder por até um gol de diferença que se classifica às semifinais da Copa Sul-Americana.

Antes, o Corinthians tem um confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Atlético-GO neste sábado, às 16h, na Neo Química Arena. A partida pode marcar a estreia do atacante Memphis Depay no Timão.