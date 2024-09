E o Renan? Entenda por que reforço ficou fora de jogo do Santos contra o América-MG

O técnico Fábio Carille surpreendeu ao não relacionar o goleiro Renan para a partida entre Santos e América-MG, no último domingo, na Vila Viva Sorte. O jogador, contratado para ser o reserva imediato de Gabriel Brazão, ficou fora e viu Diógenes aparecer entre os reservas.

A ausência de Renan, porém, foi justificada por Carille logo após a vitória do Peixe, por 2 a 1. Segundo o comandante, a comissão técnica definiu que fará um rodízio de goleiros na reserva e alternará entre Renan e Diógenes.

"Sobre os reforços, o Renan eu vou estar alternando com o Diógenes. Isso já está definido", afirmou o treinador, após o triunfo.

O arqueiro foi contratado pelo Santos em agosto e assinou um contrato curto, apenas até o fim deste ano. Ele, porém, ainda não estreou. O Peixe enxergou a necessidade de reforçar o setor após a lesão de João Paulo, que sofreu ruptura total do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.

Renan, porém, não foi a única ausência entre os relacionados. Recém-contratado, Yusupha Njie também não foi para a partida. O gambiano vem trabalhando com o elenco desde o início do mês, mas ficou de fora dos últimos dois jogos.

Outro que não apareceu no banco foi Billy Arce. Segundo Carille, ambos precisam adquirir mais intensidade para, no próximo compromisso, talvez, serem relacionados.

"Alguns jogadores precisam de intensidade maior. Yusupha estava de férias, dois anos no Catar, sabemos que é um futebol com intensidade lá em baixo. Isso está pegando para ele. O Billy vem treinando bem tecnicamente, mas tenho cobrado mais dele essa questão da intensidade com e sem bola", justificou.

O lateral esquerdo Souza também não era opção para Carille. O treinador disse que decidiu poupar o Menino da Vila, já que ele contava com Hayner, que pode atuar nos dois lados, e com Luan Peres, que já jogou como lateral. Isso sem contar com o titular Escobar.

"Não levei o Souza hoje. Ele concentrou comigo, mas tirei por ter o Hayner, que joga pelos dois lados. Tinha também o Luan Peres, que sei que joga como lateral. Essa foi a escolha. Mas estão todos nos nossos planos, trabalhando diariamente. Estamos buscando a melhora de todos", afirmou.

Segundo colocado da Série B, o Santos agora se prepara para a partida contra o Botafogo-SP. O embate está marcado para quinta-feira, às 21h3o, em Ribeirão Preto, pela 27ª rodada do torneio. O Peixe está um ponto abaixo do líder da competição, Novorizontino.