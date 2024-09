Champions dará R$ 15 bilhões em premiações e vai até maio de 2025; veja

A Uefa distribuirá R$ 15 bilhões em premiações durante a Champions League 2024/25. A competição começa nesta terça-feira (17) e vai até maio de 2025.

Fortuna em premiações

A Uefa destinou 2,46 bilhões (R$ 15 bilhões) de euros à atual edição da Champions League. As premiações começaram a ser distribuídas na fase de playoffs, que definiram os últimos sete classificados para a fase de liga: Young Boys, Dínamo Zagreb, Slovan Bratislava, Estrela Vermelha, Sparta Praga, Lille e RB Salzburg.

Ao todo, 30 milhões de euros (R$ 184 milhões) foram distribuídos a times na fase de playoffs. O restante está destinado da primeira fase até a final da competição.

Cada um dos 36 times da primeira fase receberá 18,62 milhões de euros (R$ 114,1 milhões) somente pela participação. As equipes podem faturar mais 2,1 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) por vitória e 700 mil euros (R$ 4,2 milhões) por empate.

As premiações vão aumentando durante o mata-mata. Outros bônus estão previstos pela Uefa durante a sequência da competição.

Curiosamente, a premiação pelo título será a menor da fase final. O time que conquistar a taça receberá 'apenas' 6,5 milhões de euros (R$ 39,8 milhões) pela vitória na decisão.

Premiações da Champions

Premiação geral a times da pré-Champions: 30 milhões de euros (R$ 184 milhões)

Participação na fase de grupos: 18,62 milhões de euros (R$ 114,1 milhões)

Classificação às oitavas de final: 11 milhões de euros (R$ 67,4 milhões)

Classificação às quartas de final: 12,5 milhões de euros (R$ 76,6 milhões)

Classificação às semifinais: 15 milhões de euros (91,9 milhões)

Classificação à final: 18,5 milhões de euros (R$ 113,4 milhões)

Campeão: 6,5 milhões de euros (R$ 39,8 milhões)

Bônus da Champions

Vitória na fase de grupos: 2,1 milhões de euros (R$ 12,8 milhões)

Empate na fase de grupos: 700 mil euros (R$ 4,2 milhões)

Classificação às oitavas entre os oito mais bem colocados: 2 milhões de euros (R$ 12,2 milhões)

Classificação às oitavas via playoffs: 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões de euros)

Datas da Champions

Fase de liga: 17 de setembro de 2024 a 29 de janeiro de 2025

Playoffs para o mata-mata: 11 a 19 de fevereiro de 2025

Oitavas de final: 4 a 12 de março de 2025

Quartas de final: 8 a 16 de abril de 2025

Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025

Final: 31 de maio de 2025

Champions terá novo formato

A Champions League não tem mais fase de grupos com 32 times divididos em oito grupos de quatro equipes cada. Agora, 36 clubes integram uma chave única e disputarão dois jogos a mais do que no modelo antigo da fase inicial — oito contra seis do formato passado.

A primeira fase será disputada em formato de pontos corridos. As equipes enfrentarão oito adversários diferentes, sendo quatro em casa e quatro fora. Ao final dos oito duelos, a fase inicial estará encerrada.

Outra novidade da primeira fase está nos dias dos jogos. Ao invés de partidas apenas nas terças-feiras e quartas-feiras, os duelos também serão disputados nas quintas-feiras.

Os oito mais bem colocados avançarão às oitavas de final. As equipes que ficarem entre o nono e o 24º lugar disputarão um playoff de acesso às oitavas. Os demais estarão eliminados.

Os jogos da primeira fase foram definidos em sorteio realizado pela Uefa. Os confrontos serão disputados entre setembro de 2024 e janeiro de 2025.

O restante da competição segue o mesmo: confrontos de ida e volta das oitavas às semifinais e decisão em jogo único e em campo escolhido previamente — nesta edição será na Allianz Arena, em Munique (Alemanha).