Técnico do Chelsea revela acompanhar Estêvão no Palmeiras e exalta atacante: "Está sendo fantástico"

O atacante Estêvão é uma das maiores joias reveladas pelo Palmeiras nos últimos anos. Tanto é que, mesmo com pouquíssimo tempo no profissional, o jovem mostrou ser diferente e, muito em função disso, já foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra.

Estêvão, entretanto, só reforçará o Chelsea na metade de 2025, após completar 18 anos. Mesmo assim, o jogador já vem sendo observado de perto pelo atual técnico do clube londrino, o italiano Enzo Maresca.

Em entrevista coletiva concedida no último sábado, após a vitória do Chelsea sobre o Bournemouth, o treinador afirmou que está acompanhando o desempenho de Estêvão no Palmeiras e brincou sobre as boas atuações do ponta.

"Claro, com certeza! Nós estamos o acompanhando, ele está sendo fantástico. Mas infelizmente está sendo fantástico lá, e não com a gente (risos). Nós vamos esperar a próxima temporada, que é quando ele vai chegar aqui (na Inglaterra). Mas estamos muito felizes pela maneira que ele está desempenhando", declarou.

Enzo Maresca também deixou claro que ainda não teve oportunidade de conversar com o camisa 41 alviverde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

"Ainda não. Tenho muitos jogadores para conversar (risos). Então não, ainda não falei com ele", disse o atual técnico da equipe inglesa.

A venda de Estêvão ao Chelsea foi fechada por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), como apurado pela Gazeta Esportiva. O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta.

A negociação ficou acima do valor da multa rescisória que atleta tinha com o clube, quando assinou seu primeiro contrato profissional, em abril de 2023. O Palmeiras fica com 70% do valor, enquanto Estêvão e sua família tem direito a 30%.

Como mencionado por Enzo Maresca, Estêvão vem fazendo grande temporada pelo Alviverde. Ao todo, ele já disputou 36 jogos com o profissional, marcou 11 gols e distribuiu oito assistências. O ponta é vice-artilheiro do Brasileirão, além de ser também o maior assistente do campeonato.