São Paulo tem semana com viagem ao RJ pela Libertadores; veja programação

O São Paulo, que venceu o Cruzeiro por 1 a o no domingo, terá um único jogo ao decorrer desta semana. O Tricolor Paulista enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos (RJ), em jogo válido pela ida das quartas de final da Libertadores, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

Desse modo, sem muito tempo para descansar, o Tricolor inicia os preparativos para enfrentar o Glorioso já nesta segunda-feira, às 10h, no CT da Barra Funda. Os titulares da equipe, preservados no confronto com a Raposa, estão descansados e devem realizar a rotina integral de treinamento.

Nesta terça-feira, o São Paulo realizará o último treino antes do jogo com o Botafogo. No CT da Barra Funda, Luis Zubeldía fará os últimos acertos na equipe e definirá o 11 inicial, às 10h. Pela tarde, a delegação são-paulina, portanto, viajará em voo fretado ao Rio de Janeiro, onde fará a concentração para o confronto.

O duelo acontecerá na noite de quarta-feira. Após isso, o São Paulo retorna aos gramados no próximo domingo (22) para enfrentar o Internacional, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na quinta-feira, a equipe retorna a São Paulo em voo fretado, logo após a partida. Já na sexta-feira, a equipe abre a preparação para enfrentar o Internacional, às 10h, no CT da Barra Funda. O elenco fecha os treinamentos no sábado, no mesmo local e horário.

No domingo, a bola rola às 18h30, no Morumbis. São Paulo e Internacional se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A reta final da temporada se aproxima e o calendário começa a ficar cada vez mais curto. O São Paulo segue vivo na Copa Libertadores e figura na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, um a menos que o Flamengo, que abre o G4.

Confira a programação do São Paulo para a semana:

Segunda-feira (16): treino às 11h no CT da Barra Funda

treino às 11h no CT da Barra Funda Terça-feira (17): treino às 10h no CT da Barra Funda e viagem para o Rio de Janeiro no período da tarde, em voo fretado

treino às 10h no CT da Barra Funda e viagem para o Rio de Janeiro no período da tarde, em voo fretado Quarta-feira (18): jogo contra o Botafogo, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores

jogo contra o Botafogo, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores Quinta-feira (19): retorno para São Paulo logo após a partida, em voo fretado

retorno para São Paulo logo após a partida, em voo fretado Sexta-feira (20) : treino às 10h no CT da Barra Funda

: treino às 10h no CT da Barra Funda Sábado (21): treino às 10h no CT da Barra Funda

treino às 10h no CT da Barra Funda Domingo (22): jogo contra o Internacional, às 18h30, no Morumbis, pelo Brasileirão