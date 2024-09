Piastri 'estressado' e Russell 'sortudo': as frases do GP do Azerbaijão

O GP do Azerbaijão foi palco da segunda vitória da carreira de Oscar Piastri, da McLaren, na Fórmula 1. O resultado deste domingo (15) levou a escuderia à liderança do Mundial de Construtores.

Apesar de celebrar a vitória, Piastri e Andrea Stella, chefe da McLaren, concordaram que gostariam de triunfos mais tranquilos. A seguir, veja as frases que marcaram o GP do Azerbaijão.

Vitória em tarde 'mais estressante da vida'

Na volta 20 do GP do Azerbaijão, Piastri fez uma linda manobra para tomar a liderança de Leclerc. No entanto, ele não conseguiu abrir vantagem e sofreu até o fim para segurar a ponta. O piloto australiano admitiu que a situação foi estressante.

Foi a tarde mais estressante da minha vida.

Oscar Piastri

O piloto também comentou o acidente entre Sergio Pérez, da Red Bull, e Sainz, da Ferrari, no fim da corrida. Ele recordou que os dois já tinham tido outros problemas no fim de semana, quando tiveram que conversar com fiscais duas vezes por obstrução durante os treinos.

Oh! Eles [Pérez e Sainz] não foram os melhores amigos no fim semana.

Oscar Piastri, após ver o acidente

Os carros de Sergio Pérez, da Red Bull, e de Carlos Sainz, da Ferrari, após colisão no final da corrida Imagem: Divulgação/F1

George Russell não se ilude com pódio

Terceiro colocado no GP do Azerbaijão, o piloto britânico minimizou o feito e acabou sendo 'sincerão', destacando que contou muito com a sorte. Ele era o quinto colocado até o acidente entre Sainz e Pérez e herdou duas posições a duas voltas do fim.

Sendo realista, a gente teve sorte. Fiquei em quinto [até a batida no fim]. Não dá para se empolgar tanto com pódio.

George Russell, piloto britânico da Mercedes

Chefe da McLaren diz que equipe está pronta para vitória 'chata'

Andrea Stella, diretor da equipe McLaren, disse que está pronto para uma vitória mais tranquila, sem tantas emoções, como aconteceu em Baku - Piastri teve que lidar com a pressão de Leclerc até as voltas finais. A equipe tem pelo menos um representante no pódio há 13 GPs seguidos e assumiu a liderança do Mundial de Construtores.

Que brilhantismo na direção do Oscar hoje e que trabalho de equipe, porque Lando fez um pouco do trabalho ajudando Oscar hoje. E que recuperação da P15 no grid. Que equipe forte, pilotos fortes - muito orgulhosos deles. Nós podemos ter uma vitória chata agora!

Andrea Stella, chefe da McLaren.

O problema dos pneus duros para a Ferrari

Além de admitir que foi mal ao defender a primeira posição, Charles Leclerc disse que esteve muito perto de bater. O piloto monegasco afirmou que teve dificuldades para controlar o carro depois de colocar o jogo de pneus duros.

[O momento que mudou a corrida contra nós] foi quando entramos com os pneus duros - estávamos muito competitivos com os médios. Eu realmente pensei que ia bater em uma ou duas curvas. Passou muito perto.

Charles Leclerc

Charles Leclerc, durante o GP do Azerbaijão de F1 Imagem: Andrej ISAKOVIC / AFP

Como ficou o campeonato

Verstappen lidera o campeonato com 313 pontos, seguido por Norris (254), Leclerc (235) e Piastri (222). A McLaren lidera o Mundial de Construtores com 476 pontos, à frente da Red Bull, que tem 456.

A Fórmula 1 volta no domingo que vem (22). A próxima corrida é o GP de Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay, às 9h (de Brasília).