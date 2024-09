Atlético-MG confirma partidas contra Fluminense e RB Bragantino na Arena MRV

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG confirmou que as partidas contra Fluminense, pela Libertadores, e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, serão disputadas na Arena MRV. O gramado do estádio passou por um processo de tratamento intensivo.

Criticado, o campo passou por nutrição, cortes e nivelamento, somado a utilização de luz artificial. Em meio a isso, o Galo transferiu o confronto diante do Tricolor Carioca, pela 24ª rodada do Brasileirão, no dia 24 de agosto, para o Mineirão.

Depois disso, o Atlético-MG confirmou a classificação contra o São Paulo, na Copa do Brasil, no último dia 28, na Arena MRV. O primeiro confronto desta sequência será contra o RB Bragantino, às 16h (de Brasília) desse domingo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Atle?tico Mineiro (@atletico)

Já o embate diante do Fluminense acontecerá às 19h do próximo dia 25. As equipes, inclusive, começam a decidir um lugar nas semifinais da Libertadores nessa quarta-feira, no mesmo horário, no Maracanã.

Atual campeão, o Tricolor Carioca busca o bicampeonato. Já o Atlético-MG busca repetir a campanha de 2013 para voltar ao topo da América do Sul.