Ancelotti defende Vini Jr após comemoração polêmica: 'não dá para aguentar'

O técnico Carlos Ancelotti defendeu Vinicius Jr após a comemoração polêmica na vitória sobre a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro "pediu silêncio" após abrir o placar no último sábado (14).

O que vem acontecendo [com o Vini Jr] desde que eu cheguei [ao Real Madrid] é algo que não dá para aguentar. Entendo as vaias, mas o que fazem com ele é anormal. [...] Acho que as pessoas têm que prestar menos atenção nos jovens e mais no que está acontecendo nos estádios. Eles [torcedores rivais] fazem isso com o Vini porque ele é um perigo em campo, então tentam desconcentrá-lo. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid

Foi uma reação a uma ação muito feia [da torcida da Real Sociedad]. Foram muitos insultos. Ninguém consegue aguentar, eu tampouco. O gesto de levar o dedo à boca é normal por tudo o que está acontecendo com ele.

O que aconteceu

Vini Jr foi criticado pela imprensa espanhola após fazer um gesto pedindo silêncio à torcida da Real Sociedad. O brasileiro tem sido alvo de vaias e xingamentos de torcidas rivais.

Carvajal também defendeu o companheiro de Real Madrid: "Dá para ver [o que os torcedores adversários fazem com Vini Jr.], e dentro de campo vimos muito bem. Foram muitos insultos contra o Vini. E, no fim das contas, quando alguém te belisca, muitas vezes você sangra".

O time merengue se prepara para estrear na Liga dos Campeões.O time encara o Stuttgart nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da 'fase de liga'.