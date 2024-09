Porto x Farense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Português

Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Português, o Porto recebe o Farense no Estádio do Dragão. A bola rola às 11h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+.

Pontuação



Porto - nove pontos em quatro jogos (iniciou a rodada em 2º lugar)



Farense - nenhum ponto em quatro jogos (iniciou a rodada em 18º lugar)

Escalações



Porto



Diogo Costa, Martim Fernandes, Zé Pedro, Otávio e Wanderson Galeno; Vasco Sousa e Alan Varela; Pepê, Nico González e Iván Jaime; Danny Namaso



Técnico: Vitor Bruno

Farense



Ricardo Velho; Rivaldo Morais, Marco Moreno, Lucas Áfrico, Talys Oliveira , Ângelo Neto, Cláudio Falcão, Mohamed Belloumi, Filipe Soares, Álex Bermejo e Tomané



Técnico: José Mota

Arbitragem



A partida será apitada por Nuno Almeida, com os assistentes Hugo Ribeiro e Luís Viegas.