Alex Sandro admite que Fla diminuiu intensidade: 'Baixamos a guarda'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Estreante na partida, o lateral esquerdo Alex Sandro admitiu que o Flamengo diminuiu a intensidade após abrir o placar no clássico com o Vasco neste domingo (15). Em seguida, o Rubro-Negro acabou sofrendo o empate aos 41 minutos do segundo tempo.

Baixamos a guarda no final, a verdade foi essa. Poderíamos ter mais posse de bola, sermos mais organizados, porém, futebol só acaba quando o juiz apita. Tenho certeza que serviu de aprendizado para os próximos jogos

Alex Sandro

O lateral disse ter se sentido bem em sua estreia. O jogador, no entanto, entende que tem margem para evolução ainda.

Me senti muito bem, mas sinto que tenho que melhorar ainda. Agradeço, primeiramente, a todo o staff, aos companheiros que me ajudaram nesses dias. Agora é dar continuidade para estar no meu máximo

Alex Sandro

Confira outros tópicos

Disputar três competições: "Flamengo é um clube acostumado a jogar todos esses campeonatos juntos. O grupo está bem, obviamente, temos que recuperar algumas peças em questão de lesões, mas temos que focar em todas as competições. Sabemos a dificuldade da Libertadores, de jogar contra o Peñarol, mas temos que descansar".

Sensação de jogar o clássico: "Agradecer a todos os torcedores que vieram prestigiar esse lindo evento. Estão de parabéns, principalmente a torcida do Flamengo, que sempre nos apoia do início ao fim. Nós, em campo, também temos que representar toda essa nação. Próximo jogo vamos fazer de tudo para retribuir".