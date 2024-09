Vegetti se destaca na Copa do Brasil pelo Vasco; confira os números do atacante

O atacante Pablo Vegetti vem fazendo uma grande Copa do Brasil e é um dos responsáveis por levar o Vasco à semifinal do torneio. Nesta quarta-feira, ele marcou novamente, na derrota do time carioca por 2 a 1 para o Athletico-PR (empate em 3 a 3 no agregado), na Ligga Arena, pelas quartas de final. O gol foi suficiente para levar a partida para os pênaltis, ganho pelo Cruz-Maltino por 5 a 4.

O centroavante argentino lidera o torneio em diversas estatísticas. Ele é o artilheiro da competição, com seis tentos anotados em oito jogos. Além disso, ainda soma uma assistência e é que mais tem participações em gols (7), segundo dados do Sofascore.

? Pablo Vegetti entre todos os jogadores da Copa do Brasil 2024: 1º em participações em gols (7)

1º em gols marcados (6)

1º em gols de cabeça (3)

1º em finalizações realizadas (20)

1º em conversão de chances claras (80%)

1º em duelos ganhos (68)

1º em duelos aéreos ganhos (41)

Outro ponto de destaque de seu jogo é a bola aérea. Vegetti tem três gols de cabeça e ganhou 41 duelos pelo alto, líder da competição em ambos os quesitos.

A precisão do atacante também impressiona. O camisa 99 é quem mais finalizou (20) e converteu chances claras (80%) na Copa do Brasil.

Com a ajuda do centroavante, o Vasco chegou à semifinal e aguarda o vencedor do duelo entre São Paulo e Atlético-MG. Na ida, no Morumbis, os mineiros levaram a melhor e ganharam por 1 a 0. A partida de volta será disputada nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

Agora, o Cruz-Maltino volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. A equipe irá enfrentar o rival Flamengo, no próximo domingo, às 18h30, no Maracanã, pela 26ª rodada.