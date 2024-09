'Procura-se Vinicius'. Jornal espanhol se diz preocupado com brasileiro

A má fase de Vinicius Júnior tanto na seleção brasileira como no Real Madrid tem gerado questionamentos por parte da imprensa espanhola.

O que aconteceu

Uma reportagem do As com a manchete 'Preocupa Vinicius' tenta decifrar o que aconteceu com o jogador que 'quebra defesas e partidas' e que atualmente 'lidera as pesquisas' para vencer a Bola de Ouro.

"Procura-se Vinicius. Sua alegria, sua faísca", diz o começo da matéria. "Procura-se o líder do Real Madrid e do Brasil", complementa.

O jornal destaca ainda que 'o seu declínio começa a ser tão inegável quanto preocupante', e que, hoje, 'Vinicius não é Vinicius'.

O Real Madrid começa a acreditar que a oferta bilionária da Arábia Saudita possa ter desconcentrado o atacante brasileiro, de acordo com o jornal.

Vinicius Júnior soma sete jogos na temporada (europeia) e tem apenas um gol, de pênalti, marcado contra o Las Palmas. Até aqui, são cinco jogos pelo Real Madrid e dois pela seleção brasileira.

De volta ao Real Madrid após a Data Fifa, o brasileiro volta a campo no próximo sábado (14) para encarar a Real Sociedad, fora de casa, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.