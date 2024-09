Joelinton sobre Jamal Lewis: 'Espero que a torcida do São Paulo abrace ele'

A contratação do lateral-esquerdo Jamal Lewis pelo São Paulo pegou de surpresa o meia Joelinton, que até semanas atrás dividia o vestiário com o norte-irlandês no Newcastle.

O que aconteceu

O jogador da seleção brasileira conta que, ao ouvir a notícia, mandou mensagem para Lewis. O lateral foi anunciado pelo tricolor do MobumBis na última semana, por empréstimo.

Joelinton rasgou elogios ao ex-companheiro de Newcastle e destacou as qualidades do norte-irlandês. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (16) no canal do UOL Esporte no Youtube.

Pegou todo mundo de surpresa. Moleque gente boa, muita qualidade, mas não esperava. Eu vi na imprensa também, ele não falou nada, não comentou. Desejo toda a sorte do mundo para ele. Espero que ele aproveite o nosso futebol, aprenda muitas coisas que com certeza vai ser bom para a carreira dele Joelinton, ao UOL

Já mandei mensagem para ele, qualquer coisa que precisar, que a gente puder ajudar. Não sou de São Paulo, mas conheço muita gente aí também. Acho que (a torcida do São Paulo) pode esperar um jogador muito forte fisicamente, que vai dar o melhor dele para a equipe, para o time novo ainda, que tem muita qualidade. Espero que a torcida de São Paulo abrace ele, dê o carinho a ele e que ele vai responder. Acredito que vai dar muito certo com a torcida de São Paulo. Ele é mais ofensivo, muito forte fisicamente. Ele vai e volta o tempo todo, mas ele é bem ofensivo mesmo

