Sósia agita torcedores do Corinthians em chegada de Memphis Depay e elogia reforço: "Vai ajudar"

A chegada de Memphis Depay ao Brasil agitou os torcedores do Corinthians na madrugada desta quarta-feira. Vários corintianos foram recepcionar o novo reforço do Timão no Aeroporto de Guarulhos e encontraram não só o holandês de 30 anos, mas também o seu sósia.

Antônio Sousa, de 29 anos, foi uma atração à parte. Ele, que é natural de Guarulhos, afirma que não tinha a intenção de se passar pelo sósia de Memphis. Mas, quando torcedores se depararam com as tranças no cabelo e a faixa branca em sua cabeça, a comparação foi inevitável.

"Na verdade, foi mais uma coincidência do que uma tentativa de copiar mesmo. Fiz tranças no cabelo uns 15 dias antes do anúncio. E casou. Vim para cá hoje acompanhar, e o pessoal me falou que eu parecia o Memphis. Vieram me pedir fotos, meio que virei o sósia. Mas não foi nada intencional", disse Antônio em entrevista à Gazeta Esportiva.

Torcedor do Corinthians, Antônio Sousa agitou a Fiel como 'sósia de Depay' na chegada do holandês ao Brasil

O torcedor corintiano, que fez sucesso como sósia do holandês, chegou ao aeroporto por volta de 00h30 (de Brasília) para acompanhar a chegada de Depay. Ele, no entanto, desaprovou a forma como ocorreu os primeiros contatos do atacante com a torcida.

Diversos torcedores aguardavam o desembarque do jogador no Terminal 3, mas foram surpreendidos ao saberem, já por volta das 4h30 da manhã, que o astro chegaria em outro local, a cerca de 2 km de distância do aeroporto. Muitos, portanto, não conseguiram se deslocar a tempo para ver de perto o atleta, que desceu em uma base aérea destinada a aviões particulares, às 5h40.

"Cheguei aqui hoje, mais ou menos, meia-noite e meia. Estava aqui há muito tempo. Foi ruim porque tinha muita gente no Terminal 3, onde foi anunciado que era o desembarque dele. Muitos não conseguiram acompanhar. Isso foi meio ruim. Foi bem em cima da hora, poucos conseguiram vir para cá. Quem conseguiu, viu um pouco ele, teve um contato ali. Mas, nesses dois anos de contrato, creio que vamos ter várias oportunidades de ver ele", afirmou o sósia.

Centenas de torcedores do Corinthians aguardavam Depay no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, mas foram 'driblados' pelo holandês

Antônio, aliás, foi um dos poucos que conseguiram ver Memphis Depay a poucos metros de distância. O torcedor fez elogios à contratação do holandês e crê que ele será muito importante na briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

"Vai nos ajudar bastante. Há poucos meses atrás, ele estava disputando uma semifinal da Eurocopa. Tem um nível alto, creio que ele vem para somar. O risco existe, mas acho que vai dar tudo certo", projetou.

Memphis chegou ao Brasil ao lado do executivo de futebol, Fabinho Soldado, do secretário geral, Vinicius Cascone, e também do diretor de finanças, Pedro Silveira. O holandês usou uma faixa branca na cabeça, com o símbolo do clube do Parque São Jorge, e também posou para fotos segurando uma bandeira, com os dizeres: "Bem-vindo ao hospício".

O atleta deixou o local escoltado por policiais. Ainda nesta noite, ele irá à Neo Química Arena para ser oficialmente apresentado à torcida. O time encara o Juventude no estádio, a partir das 21h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Memphis Depay assinou um contrato válido por dois anos com o Timão. Ele já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia no sábado, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A escalação do atacante, porém, depende das condições físicas que ele apresentar.

O holandês poderá defender o Corinthians no Brasileirão e na Sul-Americana. Ele não foi inscrito a tempo para atuar na Copa do Brasil, já que o prazo se encerrou na última segunda-feira.

O jogador de 30 anos de idade foi titular e camisa 10 da Holanda na última Eurocopa e tem uma vasta experiência no Velho Continente. Ele já vestiu as camisas de PSV, da Holanda, Manchester United, da Inglaterra, Lyon, da França, e do Barcelona e Atlético de Madrid, ambos da Espanha.