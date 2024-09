José Mourinho elogia promessa turca do Real Madrid: "Está mostrando grande personalidade"

Nesta quarta-feira, o técnico José Mourinho, atualmente no Fenerbahce, rasgou elogios ao jovem meia Arda Guler, do Real Madrid. O atleta de 19 anos é uma das grandes promessas do clube merengue.

"Arda está mostrando grande personalidade e qualidade diferencial. Para jogar naquele clube, a personalidade é muito importante. Os jogadores devem compreender que são bons o suficiente para jogar lá, não podem ter medo", disse em entrevista ao HT Spor.

Além disso, o português destacou a importância dele ser treinado por Carlo Ancelotti e já disputar grandes torneios pela sua seleção, como a Eurocopa deste ano, na qual Guler teve grande destaque.

"Ancelotti é um excelente treinador com quem podemos aprender. Jogar pela seleção turca e disputar grandes eventos como a Eurocopa também são muito importantes para que ele sinta a responsabilidade de ter um grande país atrás dele", afirmou.

Em 2023/24, enfrentou algumas lesões e teve pouco espaço no Real Madrid. Apesar disso, contribuiu com seis gols em apenas 12 jogos. Na atual temporada, o meia participou de quatro dos cinco jogos do clube merengue.

Por fim, Mourinho elogiou a estratégia utilizada pelo Real Madrid no mercado de transferências.

"O maior clube do mundo só pode ter os melhores jogadores do mundo. O Real Madrid está fazendo um trabalho incrível na hora de contratar os dez melhores jogadores do mundo, ou os dez com maior potencial", relatou.