'Botafogo, Palmeiras, Fla e Fortaleza jogam mais que a seleção', diz Alicia

A colunista Alicia Klein, em participação no Fim de Papo especial desta terça (10), opinou que os clubes do G-4 do Brasileirão (Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo) não seriam derrotados pelo Paraguai.

Na opinião de Alicia, Dorival Júnior tem tido dificuldade de construir um time com os grandes jogadores que tem à disposição. A jornalista destacou que o Paraguai tinha vários jogadores que disputam o Brasileirão no time titular.

O Paraguai, com sete jogadores do Brasileirão, dominou completamente a seleção brasileira. Foi a mesma coisa na Copa América: a gente viu a Colômbia, com vários jogadores do Brasileirão, amassando a seleção brasileira, que tem um trio de ataque do Real Madrid, jogadores do mais alto nível. E o Brasil não consegue transformar isso em um time. Eu continuo achando. Se a gente pegar o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza jogam mais que essa seleção jogou. Nenhum desses times em suas melhores atuações teriam perdido para o Paraguai ou feito uma atuação tão medíocre contra o Equador. O Brasil não consegue transformar esses jogadores em uma seleção. Continua esse catado.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.