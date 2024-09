Copa do Brasil: São Paulo sofre com poucas opções no meio para 'decisão'

O São Paulo jogará sua vida na Copa do Brasil nesta quinta-feira, quando encara o Atlético-MG, pela volta das quartas de final. Para este jogo, o técnico Luis Zubeldía terá que arcar com o número baixo de opções no meio de campo, principalmente na volância.

Sem poder contar com Alisson e Pablo Maia há algum tempo, o treinador argentino também terá que lidar com uma possível ausência de Bobadilla. O volante, convocado pelo Paraguai, sofreu uma contratura na panturrilha em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, e dificilmente estará à disposição de Zubeldía.

Bobadilla vinha sendo titular do setor ao lado de Luiz Gustavo. Ao todo, o volante possui 29 jogos no ano, com um gol marcado. O tento, inclusive, foi crucial para o São Paulo avançar às oitavas de final da Libertadores.

Com três volantes do elenco machucados, Zubeldía ficou com poucas opções no setor. Contratado em julho, Marcos Antônio deverá substituir Bobadilla contra o Atlético-MG. O treinador também poderá apostar em Liziero, além do jovem Matheus Negrucci.

Santiago Longo, recém-contratado, não poderá reforçar o São Paulo na decisão. O volante argentino será inscrito na Copa do Brasil apenas em caso de classificação do São Paulo para a semifinal, quando as inscrições abrem novamente.

Rodrigo Nestor e Galoppo, claro, também são opções. No entanto, apesar de já terem atuado como volantes, ambos os atletas costumam jogar mais perto do ataque.

O confronto acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h45 (de Brasília). Para avançar de fase, o São Paulo precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença, pois foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida. Uma vitória simples do Tricolor leva a decisão para os pênaltis.