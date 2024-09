Jogador do Santos resolve, e Bolívia vence Chile fora de casa pelas Eliminatórias

A Bolívia venceu o Chile por 2 a 1, nesta terça-feira (10), pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Nacional do Chile. Miguelito, jogador do Santos, marcou o gol da vitória boliviana na reta final do primeiro tempo do jogo.

Agora com nove pontos, a Bolívia assumiu a sétima posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Contudo, em caso de vitória do Paraguai contra o Brasil, os bolivianos perdem a colocação que permite vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

O Chile, por sua vez, está há quatro jogos sem saber o que é vencer e caiu para o nono lugar, com apenas cinco unidades.

Pela nona rodada rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia volta aos gramados no dia 10 de outubro, para encarar a Colômbia, às 17h (de Brasília), na Bolívia. Já o Chile recebe a Seleção Brasileira , às 21h, também do dia 10 de outubro.

Como foram os gols

A Bolívia inaugurou o marcador aos 12 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque rápido, Roberto Fernández recebeu pela esquerda, invadiu a área e cruzou para Algarañaz completar, livre de marcação, para o fundo das redes.

Aos 38 minutos, o Chile deixou tudo igual. Em saída de bola errada, Lampe, goleiro boliviano, sentiu e perdeu a posse de bola para Vargas, que, com o gol aberto, só precisou tocar para as redes. O arqueiro foi substituído logo após ao lance.

A Bolívia retomou a liderança aos 45 minutos, ainda na etapa inicial. Em uma jogada também de contra-ataque, Roberto Fernández cruzou rasteiro e, desta vez, Miguelito, atacante santista, finalizou para anotar o segundo gol boliviano.