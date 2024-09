Palmeiras chega a 300 partidas sem ser vazado nos últimos dez anos

O Palmeiras está há dois jogos sem sofrer gols e busca seguir com uma defesa sólida em seu próximo compromisso pelo Brasileirão, que será no domingo. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no dia 1°, o Verdão completou 300 jogos sem ser vazado nos últimos dez anos.

Com isso, o Verdão é o clube brasileiro com mais partidas sem sofrer gols nesse período. Das 693 partidas disputadas desde 2015, a equipe palmeirense ficou com a baliza a zero em 300 oportunidades. Dessas, Weverton esteve presente em 187.

O arqueiro, que defende o Palmeiras desde 2018 ostenta a terceira menor média de gols sofridos na história do clube (0,72 por jogo), tendo levado 276 tentos em 383 jogos. Neste século, ocupa a primeira posição no ranking de mais partidas sem ser vazado neste século, mas o segundo lugar no ranking geral, atrás apenas de Emerson Leão, que não foi vazado em 304 jogos dos 621 disputados.

Atualmente, o Palmeiras é dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 19 gols sofridos, ao lado do Internacional, com a mesma quantidade.

Diante do Criciúma, o Palmeiras busca ampliar o número de jogos sem ser vazado. O Verdão entra em campo no dia 15, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Com 47 pontos, o Alviverde é o terceiro colocado na tabela de classificação, atrás de Botafogo e Fortaleza.