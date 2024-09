Flamengo defende invencibilidade de 13 anos como mandante contra o Bahia

O Flamengo está em situação extremamente favorável no duelo contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Além de ter vencido a ida por 1 a 0 fora de casa, o Rubro-Negro carrega uma longa invencibilidade contra o rival como mandante.

A última derrota flamenguista em casa contra o Bahia aconteceu em setembro de 2011. Na ocasião, revés por 3 a 1, um placar que, curiosamente, seria suficiente para a classificação do time de Salvador neste momento.

Após essa derrota, o Flamengo atuou diante do Bahia como mandante em dez oportunidades, com um desempenho dominante. Conseguiu 8 vitórias e 2 empates.

No Brasileirão 2024, o Flamengo recebeu o Bahia em duelo disputado no dia 20 de junho. O Rubro-Negro ganhou por 2 a 1, com gols de David Luiz e Gerson, enquanto Everaldo marcou para os visitantes.