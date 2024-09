Fã de Mascherano, Longo diz que 'não hesitou' após oferta do São Paulo

O São Paulo apresentou, na tarde desta terça-feira (10), o volante argentino Santiago Longo. O jogador, que pertence ao Belgrano, chega por empréstimo até 29 de agosto de 2025, com opção de compra.

Na Argentina, na minha posição vi muito o [Javier] Mascherano. Jogou na seleção, no Barcelona... Trato sempre de copiar um monte de coisa, e tento ir melhorando e corrigindo para cada dia melhorar meu jogo

O que ele disse

Chegada ao São Paulo. "Estou muito contente de estar aqui num clube estão grande como o São Paulo. Meu agente estava em conversas com o Rui. Sabíamos que havia pouco tempo por causa da janela. Estava com muita vontade de estar aqui. Falei com companheiros, com o Galoppo, que joguei desde muito pequeno com ele. Recebi mensagens do Calleri, do Alan Franco, que são argentinos e me receberam da melhor maneira".

O que fez ficar tanto tempo no Belgrano? "Foi um clube muito importante, que me marcou e me ajudou a crescer como jogador e pessoa. Foi muito tempo. Tive ofertas e sempre priorizei seguir no clube, porque para mim era muito importante jogar uma Sul-Americana. Era muito importante para mim. Quando apareceu o São Paulo, não hesitei um segundo. É um clube muito grande e estava muito empolgado para assumir esse lindo desafio".

Como chega ao São Paulo fisicamente? "Ano passado também joguei todos os jogos do meu time, não perdi nenhum. Física e mentalmente me sinto capacitado para o desafio, com muita vontade para estar à disposição do treinador no domingo".

O que já pôde observar do futebol brasileiro? "Tive a possibilidade de enfrentar o Athletico, o Inter. São rivais complicados, que estão muito bem. Sei que o futebol brasileiro tem bons jogadores, que têm muita técnica. Da minha parte, venho entregar compromisso e o que me pedem para dar tudo por essa camiseta".

Quais são suas principais características? "Sou primeiro volante. Minhas características são recuperação da bola, intensidade, contagiar os companheiros e na hora de jogar ser sempre opção para os companheiros, jogar para a frente, sair jogando, ser opção e tratar de contagiar os companheiros para dar opção na saída. Sou um jogador que me considero inteligente e tento fazer todos que são meus pontos fortes".

Como recebeu a oferta do São Paulo? "Estou ansioso. Tive outras ofertas também. Quando apareceu o São Paulo, falei com meus agentes, falei que era meu sonho vir ao Brasil para um clube tão grande como esse. Não pensei um segundo. Estava ansioso e fiz muita força para sair do Belgrano depois de muito tempo, porque não era fácil sair. Mas como disse, estou contente por estar aqui".

Ida ao Morumbis. "Ainda não fui ao Morumbis, mas aqui me surpreendeu positivamente. As pessoas que trabalham no clube também me receberam muito bem. Estou contente e surpreendido. É muito grande. Pude falar com companheiros e sei como se vive o futebol aqui, como é passional. Como é quando chega o ônibus no campo. Estou ansioso para viver essa experiência".

Papo com Zubeldía. "As primeiras palavras foram aqui no treino. Ele comentou um pouco do que busca com os meio-campistas na hora de defender e atacar. O primeiro contato foi bom. Estou tratando de me adaptar à ideia de jogo que tem o Luis".

Quem é Santiago Longo

O jogador, de 26 anos, pertence ao Belgrano (Argentina), clube pelo qual foi revelado e em que era o capitão. Ao todo, ele disputou 143 partidas pelo time, com três gols e três assistências.

Santiago Longo será o quarto argentino do elenco. Além do técnico Zubeldía, o Tricolor conta com Galoppo, Calleri e Alan Franco.

O atleta chega por empréstimo até 29 de agosto de 2025, com opção de compra. O São Paulo será apenas o segundo clube na carreira do volante.

O São Paulo contratou quatro reforços nesta janela de transferências: o zagueiro Ruan Tressoldi, o lateral esquerdo Jamal Lewis e os volantes Marcos Antônio e Santiago Longo.

O que disse o presidente Julio Casares